روسيا تدخل قائمة أكبر مصدري القمح إلى البرازيل



واستوردت البرازيل في الأشهر السبعة الأولى من العام 380 ألف طن من القمح من روسيا بقيمة 108.5 مليون دولار، في حين لم تتم أي عمليات شراء في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لنتائج الفترة من يناير إلى يوليو، حلت روسيا لأول مرة بين أكبر خمسة مصدرين للحبوب إلى البرازيل، لتحتل المرتبة الرابعة.



وكانت الأرجنتين هي الرائدة التقليدية في توريد الحبوب إلى البرازيل، حيث باعتها مليوني طن من الحبوب مقابل 736.3 مليون دولار خلال سبعة أشهر من هذا العام.



وفي المركز الثاني حلت باراغواي التي استوردت منها البرازيل 886 ألف طن من الحبوب بقيمة 290 مليون دولار.



وأصبحت الأوروغواي ثالث أكبر مورد للحبوب إلى البرازيل.

RT