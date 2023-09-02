(بيرولا) متغيرة كوفيد الجديدة.. الأعراض والعلاج

ولكن ما مدى اختلافها مقارنة بالسلالات السابقة؟ ما هي الأعراض حتى الآن؟ وهل يجب أن نقلق بشأنه؟

. المتغير المعروف علميًا باسم BA.2.86، وهو فرع جديد من "أوميكرون".

. يثير قلق الخبراء بسبب 35 طفرة في بروتينه الشوكي، وهو جزء الفيروس الذي صممت لقاحات كوفيد لاستهدافه.

العديد من طفرات "بيرولا" لها وظائف غير معروفة، لكن يُعتقد أن بعضها الآخر يساعد الفيروس على الهروب من جهاز المناعة.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء الماضي، إن القفزة الجينية "بنفس الحجم تقريبًا" التي شوهدت بين متغير أوميكرون الأولي ومتغير دلتا.

وحذر علماء الفيروسات من أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان BA.2.86 يعاني من أي أعراض محددة جديدة، حيث لا يزال العلماء يحللون الحالات المكتشفة مؤخرًا.

ومع ذلك، إذا كان يتصرف مثل متغيرات أوميكرون الأخرى، فقد يكون لديه بعض العلامات المنذرة التي يجب الانتباه إليها.





* كل ما تحتاج لمعرفته حول المتغير الجديد

** سيلان الأنف والعطس

وجدت دراسة أجريت عام 2022 ونشرت في مجلة "نيتشر" أن سلف "بيرولا" BA.2 كان مرتبطًا "بشكل ملحوظ" بأعراض "شبيهة بالبرد" و"شبيهة بالأنفلونزا".

البحث، الذي راقب انتشار كوفيد ومظاهره السريرية بين أكثر من 1.5 مليون بالغ في إنجلترا في الفترة من مايو 2020 إلى مارس 2022، وجد أيضًا أن BA.2 كان "مرتبطًا بشكل إيجابي" بسيلان الأنف.

وقال البروفيسور لورانس يونغ، عالم الفيروسات في جامعة وارويك، لموقع "ميل أونلاين:

. لقد أدى مزيج من التغييرات في الفيروس والمناعة الناجمة عن العدوى السابقة والتطعيم إلى تغيير الأعراض المرتبطة بكوفيد على مدى السنوات الثلاث الماضية.

. إن الأمر يشبه نزلات البرد الآن أكثر مما كان عليه عندما واجهنا كوفيد لأول مرة.

. هذا لا يعني أن أولئك الأكثر عرضة للخطر بسبب الظروف الأساسية لن يعانون من أعراض أكثر خطورة إذا أصيبوا بـBA.2.86.

ووجدت دراسة أجراها علماء في اليابان عام 2023 أيضًا أن "إفرازات الأنف والبلغم" كانت أكثر شيوعًا بين المصابين بالمتغير BA.2، مقارنة بـBA.5.

وكتبوا في مجلة لانسيت للأمراض المعدية، أن إفرازات الأنف كانت ثاني أكثر الأعراض شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها.

لم تكن أي من هذه العلامات الكلاسيكية للفيروس التي تم تحذير البريطانيين في البداية من الحذر منها.





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الصداع

أبلغت نانسي كروم، أخصائية الأمراض المعدية في نظام أفيتا الصحي في أوهايو وعضو جمعية الطب الأميركية، المنظمة العام الماضي أن أعراض BA.2 تشمل أيضًا الصداع، بالإضافة إلى الغثيان أو القيء.

وقد أظهر المرضى المصابون بالمتغيرات الأحدث بما في ذلك BA.2 علامات نموذجية "أقل بكثير" مثل فقدان التذوق أو فقدان حاسة الشم.

أتاحت دراسة أعراض "زوي كوفيد" لمئات الآلاف من الأشخاص الإبلاغ عن أعراضهم ذاتيًا من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

وقال تيم سبيكتور، أحد مؤسسي التطبيق، أستاذ علم الأوبئة الوراثية في جامعة كينغز كوليدج في لندن، إنه بناءً على بيانات زوي، لا يزال سيلان الأنف هو العرض الأكثر شيوعًا لأوميكرون، تليها علامات بما في ذلك الصداع.

في العام الماضي، قامت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أيضًا بتوسيع قائمتها بهدوء لجميع العلامات المنذرة للفيروس لتشمل أيضًا الصداع.





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الإرهاق

يعد الإرهاق أو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم من الأعراض الرئيسية الأخرى المرتبطة بشكل متكرر بالمتغير BA.2.

وفي حديثه إلى المجلة الطبية البريطانية في وقت سابق من هذا العام، قال البروفيسور ديفيد سترين، وهو محاضر إكلينيكي كبير في كلية الطب بجامعة إكستر، إن هذا يرجع إلى "المكون الوعائي" للسلالة.

وأضاف: "النوم غير المنعش، في الأساس، سوف يستيقظون ويشعرون بالإرهاق كما لو أنهم لم يرتاحوا، كما لو أنهم لم يناموا على الإطلاق".





** التهاب الحلق

ومن العلامات الأخرى المرتبطة بشكل شائع لمتغير BA.2 هو التهاب الحلق.

وقال البروفيسور سترين: "يبدو أن متغيرات أوميكرون الفرعية BA.1 وBA.2 تنتقل من الرئتين والأنسجة العصبية إلى الشعب الهوائية العليا".

وفي الوقت نفسه، قالت الدكتورة كروم للجمعية الطبية الأميركية العام الماضي إنها شاهدت "الكثير من التهاب الحلق والتهاب البلعوم الذي لم نره من قبل" لدى مرضى BA.2.

وأضافت أن بعض الأعراض الأخرى التي ظهرت "تشبه إلى حد كبير فيروسات كورونا الأخرى مثل أمراض الحمى وأعراض الجهاز التنفسي".





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الحمى

وفي دراسة لمجلة "نيتشر" لعام 2022، وجد باحثون من إمبريال كوليدج لندن أيضًا أن "أعلى نسبة احتمالات لجميع الأعراض كانت للحمى" بالنسبة لـ BA.1 وBA.2.

كما وجدت الأبحاث المنشورة في وقت سابق من هذا العام في مجلة "ذي لانسيت إنفيكشيوس ديزيزس" أن أكثر من 50% من المصابين بـ BA.2 أبلغوا عن إصابتهم بالحمى.

يعد ارتفاع درجة الحرارة والإصابة بالحمى أو القشعريرة من العلامات الشائعة التي لاحظتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية ومركز السيطرة على الأمراض.





** السعال المستمر

ويُعرف السعال المستمر على نطاق واسع بأنه أحد الأعراض الثلاثة "الكلاسيكية" لفيروس كوفيد، إلى جانب الحمى وفقدان حاستي التذوق أو الشم.

السعال المستمر يعني السعال عدة مرات في اليوم لمدة نصف يوم أو أكثر، وعادة ما يكون سعالًا جافًا، إلا إذا كنت تعاني من حالة رئوية كامنة تجعلك تسعل عادةً مع البلغم أو المخاط.

ومع ذلك، إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا وبدأت في سعال بلغم أصفر أو أخضر، فقد يكون ذلك علامة على وجود عدوى بكتيرية إضافية في الرئتين تحتاج إلى علاج.





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كيف يمكن علاجها؟

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، يبدو أن الاختبارات الحالية للكشف عن فيروس كورونا والأدوية المستخدمة لعلاجه، مثل "باكسلوفيد" و"فيكلوري" و"لاجفريو" فعالة مع BA.2.86.

لكن لا يزال يُنصح بالوقاية، وقد تم حث البريطانيين على مواصلة اختبار الفيروس إذا بدأوا في ظهور الأعراض للمساعدة في تقليل فرصة انتشاره إلى أشخاص آخرين.





** هل هو أكثر خطورة؟

. في الدنمارك، حيث ظهرت الحالات الأولى، قال معهد ستاتنز سيروم إنه يختبر الفيروس لتقييم ما إذا كان يشكل تهديدا، لكنه شدد على أنه لا يوجد حاليا أي دليل على أن "بيرولا" يسبب مرضا أكثر خطورة.

. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد مسؤولو وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أن "الأمر سيستغرق عدة أسابيع لنمو الفيروس وتأكيد خصائصه البيولوجية.. لا يمكن إجراء الدراسات الوبائية حتى يكون هناك عدد أكبر من الحالات التي يجب تضمينها".

. لم تتم ملاحظة أن هذا المتغير يجعل الأشخاص أكثر خطورة من المتغيرات الأخرى المتحدرة من أوميكرون أو لديهم أي قدرة معززة على تفادي الحماية المناعية المقدمة من اللقاحات الحالية أو العدوى السابقة.

. وقال البروفيسور يونغ أيضًا لميل أونلاين: "يشير العمل الحديث جدًا إلى أن هذا البديل من المرجح أن يكون أكثر قدرة على التهرب من الاستجابة المناعية.. ومع ذلك، يبدو أن BA.2.86 أقل عدوى من المتغيرات السابقة، وهذه بعض الأخبار الجيدة.. نحتاج فقط إلى مراقبة عن كثب خلال الأسابيع المقبلة مع عودة الأطفال إلى المدرسة وعودة الناس إلى العمل بعد العطلة الصيفية".

. قال مسؤولون من وزارة الصحة في ميشيغان، حيث تم تسجيل الحالة الأولى للمتغير في الولايات المتحدة، إن "البالغ الأكبر سنا" كان لديه "أعراض خفيفة" ولم يتم نقله إلى المستشفى.

. أما الحالة الأميركية الثانية، التي تم اكتشافها في فرجينيا بعد سفر المريض من اليابان، فكانت بدون أعراض، وفقا للبيانات الوصفية التي قدمها المتعاقدون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

. مع ذلك، أشارت الدراسات إلى أن BA.2 ارتبط بالإبلاغ عن المزيد من الأعراض وتعطيل أكبر للنشاط اليومي مقارنة بمتغيرات أوميكرون الفرعية الأخرى، بما في ذلك BA.1.





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هل ما زالت اللقاحات فعالة؟

يظهر تحليل الخبراء المبكر أن "بيرولا" قد يكون أكثر قدرة على التسبب في العدوى للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد أو تم تطعيمهم ضده.

لكن مسؤولي الصحة في بريطانيا لم يصدروا بعد إعلانًا رسميًا حول ما إذا كان المتغير الجديد لديه أي قدرة متزايدة على التهرب من الحماية من اللقاحات مقارنة بمنتجات أوميكرون الأخرى.

وقال ستيف راسل، الرئيس التنفيذي للتسليم والمدير الوطني للتطعيمات والفحص، بهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: "في حين أنه من الصعب التنبؤ بالتأثير المشترك للعدد الكبير من الطفرات على شدة المرض، وهروب اللقاح وانتقاله، فإن نصيحة الخبراء واضحة: وهذا يمثل البديل الجديد الأكثر إثارة للقلق منذ ظهور أوميكرون لأول مرة".

وأضاف: "لقد حددت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أن التدخل الأكثر ملاءمة مع أكبر تأثير محتمل على الصحة العامة هو تطعيم جميع المؤهلين بسرعة".

وحتى لو لم تعمل اللقاحات بشكل مثالي ضد المتحور، فمن المرجح أن تظل المناعة صامدة، مع تعرض معظم البريطانيين أيضًا لمتغيرات أوميكرون السابقة.



