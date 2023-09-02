العكور: يجب إنقاذ المرأة معيشيا قبل تمكينها سياسيا

وقال العكور إن تمكين المرأة الحقيقي يكمن في حمايتها وصيانة كرامتها ومن ذلك حمايتها من ذئاب القروض الذين يورّطون النساء ويستغلّون حاجتها للمال في ظل الظروف المعيشية الصعبة والقاهرة .

وأكّد أنه لا بدّ من الانتباه الرسمي والضرب بسلطة القانون على المرابين الذي لا يضبطهم ضابط في عمليات الإقراض سوى الطمع والجشع بشكل يهدم الأسرة ويقضي على مستقبلها جرّاء الفوائد الفاحشة جدا حتى وصلت فوائد القرض بقيمة ألفين دينار إلى ١٦ ألف دينار ، وقرض بقيمة ٣ آلاف دينار إلى ١٧ ألف دينار... وغير ذلك كثير .

وطالب العكور الحكومة باعتبار حلّ هذه المشكلة أولوية بأهمية قصوى في برامجها لتمكين المرأة والحفاظ على كرامتها وكيانها الأسري ، بعيدا عن التمكين الاكسسواري الشكلي الذي لا معنى له سوى تضييع بوصلة المرأة وإخراجها عن سياقها الذي وضعها فيه ديننا العظيم بوصفها جوهرة نفيسة يتوجب الحفاظ عليها .

وأكّد النائب العكور بأنه يتبنّى هذا الملف الهام في سعيه لحلّه بالتنسيق مع المؤسسات المعنية والجهات الرسمية التنفيذية.