تحسينات بسيطة تقي من خطر كسور الورك

ويؤدي كسر الورك، خاصة عند كبار السن، إلى زيادة خطر الوفاة بشكل كبير.. ويموت حوالي 37% من كبار السن من الرجال و20% من النساء سنوياً من الإصابة بكسر في الورك، بحسب "مديكال إكسبريس".

وأجريت الدراسة في جامعة سيدني للتكنولوجيا، وقالت إن من الهام "أن يتخذ الناس إجراءات بسيطة لتحسين صحة عظامهم، حتى لو لم يكونوا مصابين بهشاشة العظام.. وحتى لو بدا أن هذه التدابير لها فوائد طفيفة".

واستخدم الباحثون بيانات من دراسة "دوبو"، وهي واحدة من أطول الدراسات الجارية حول هشاشة العظام في العالم، وتشمل أكثر من 3000 فرد تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

وتم تتبع المجموعة الأولى من المشاركين بين عامي 1988 و1992، ثم المجموعة الثانية بين 1999 و2001.

وتبين أنه عندما زادت كثافة المعادن في العظام بنسبة 3% خلال فترة المتابعة الثانية، انخفض خطر كسور الورك بنسبة 45%، وهو انخفاض يرتبط عادة بارتفاع نسبة كثافة المعادن في العظام بـ 10%.

وقال الدكتور توان نغوين المشرف على الدراسة: "يمكن للعلاج الدوائي أن يقلل خطر كسور الورك بحوالي 50%".

وأضاف "مع ذلك، فإن غالبية هذه الكسور تحدث لأشخاص لا يعانون من هشاشة العظام".

وحثّت الدراسة من هم في منتصف العمر وأكثر على تعديل كثافة المعادن في العظام بواسطة تحسينات بسيطة، مثل: التدخين، والنشاط البدني، والتغذية، بما في ذلك الحصول على فيتامين "د" وتناول الكالسيوم الغذائي.