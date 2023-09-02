

ونقلت صحيفة "تلغراف" عن كيفين بيرك قوله: "نريد أن تستمر التحقيقات لأطول فترة ممكنة، وأود أن يكون هناك تحقيق للشرطة البريطانية أيضا".



وطلب من كل من يمتلك المعلومات عن مكان وجود ابنه الكشف عنها.

وأشار إلى أنه يدرس التوجه إلى أوكرانيا بنفسه للبحث عن ابنه المفقود.



وحسب أفراد عائلة بيرك، وعامل الإغاثة الأسترالي آدم عبد الفتاح، الذي عمل معه، تم فقدان الاتصال بدانييل بيرك منذ يوم الجمعة 11 أغسطس الماضي.



واختفى دانييل بيرك من شقته في مدينة زابوروجيه على خلفية تقارير عن خلافاته مع متطوعين آخرين بشأن التمويل والمعدات.

روسيا اليوم