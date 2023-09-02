والد البريطاني المفقود في أوكرانيا يطلب مساعدة الشرطة للبحث عن ابنه
التاريخ
9/2/2023 2:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - توجه كيفين بيرك، والد العسكري البريطاني السابق دانييل بيرك، الذي سافر إلى أوكرانيا للقتال في صفوف القوات الأوكرانية، إلى الشرطة البريطانية بطلب المساعدة بعد فقدان الاتصال بابنه.
ونقلت صحيفة "تلغراف" عن كيفين بيرك قوله: "نريد أن تستمر التحقيقات لأطول فترة ممكنة، وأود أن يكون هناك تحقيق للشرطة البريطانية أيضا".
وطلب من كل من يمتلك المعلومات عن مكان وجود ابنه الكشف عنها.
وأشار إلى أنه يدرس التوجه إلى أوكرانيا بنفسه للبحث عن ابنه المفقود.
وحسب أفراد عائلة بيرك، وعامل الإغاثة الأسترالي آدم عبد الفتاح، الذي عمل معه، تم فقدان الاتصال بدانييل بيرك منذ يوم الجمعة 11 أغسطس الماضي.
واختفى دانييل بيرك من شقته في مدينة زابوروجيه على خلفية تقارير عن خلافاته مع متطوعين آخرين بشأن التمويل والمعدات.
روسيا اليوم
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