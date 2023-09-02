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قرار أممي بشأن التعاون مع منظمة شنغهاي

9/2/2023 2:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، قرارا بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون.


وأيد القرار 80 دولة من بينها الأردن، وعارضته دولتان (الولايات المتحدة وإسرائيل) فيما صوتت بالامتناع 47 دولة.


واقترحت الجمعية العامة، حسب نص القرار، على الأمين العام إجراء مشاورات منتظمة مع الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون من خلال المنتديات والأشكال القائمة المشتركة بين الوكالات.


كما اعتمدت الجمعية العامة 4 قرارات و3 مقررات أخرى، بما في ذلك قرار يؤكد من جديد دور الجمعية العامة في السلام والأمن ومبادرة حق النقض، بينما يشجع الدول أيضًا على أن تضع في اعتبارها أنه لم يتم تعيين امرأة بعد أميناً عاماً للأمم المتحدة.


واعتمدت الجمعية القرار الوارد في تقرير الفريق العامل المخصص المعني بتنشيط أعمال الجمعية العامة بدون تصويت.


وشدد القرار على الحاجة إلى تحقيق توزيع متساو وعادل للتوازن بين الجنسين والتوازن الجغرافي بين الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة والإدارة العليا للمنظمة.

بترا


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