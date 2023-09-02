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مقتل امرأة حامل وجنينها برصاص الشرطة الأمريكية لهذا السبب- فيديو

9/2/2023 2:11:05 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت الشرطة الأمريكية في ولاية أوهايو، النار على امرأة حامل بعد أن حاولت الهرب من عناصر الشرطة أثناء محاولتهم توقيفها بتهمة السرقة، مما أدى إلى مقتلها وجنينها.

وقال جون بلفورد، رئيس شرطة مدينة بليندون، إن أحد موظفي السوبر ماركت أخبر الضباط الذين كانوا في المتجر أن العديد من الأشخاص يفرون من المتجر ببضائع مسروقة، ومن بينهم تاكيا يونغ (21 عام) .


وأفاد بلفورد بأن أحد الضباط توجه إلى سيارة يونغ وطلب منها التوقف، إلا أنها قامت بتشغيل السيارة وقادتها باتجاه ضابط آخر كان متوقفا أمام السيارة، فقام بدوره بإطلاق رصاصة واحدة عبر الزجاج الأمامي. وتم إعلان وفاتها بعد وقت قصير.

روسيا اليوم

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