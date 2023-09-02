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تايوان تصدر تحذيراً برياً من إعصار هايكوي

9/2/2023 2:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان تحذيرا برياً من إعصار "هايكوي" في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة من صباح اليوم "السبت"، متوقعا أن تزيد قوة العاصفة، فيما تقترب من تايوان.
وأضاف المكتب أنه في الساعة الحادية عشرة صباحاً، كان مركز الإعصار، على بعد 520 كيلومترا، شرق منطقة "الوانبي"، في أقصى جنوب تايوان، ويتحرك غربا، بسرعة 17 كيلومترا في الساعة، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم "السبت".


وتابع المكتب أن السرعة القصوى للرياح بلغت 137 كيلومترا في الساعة والزوابع 173 كيلومترا في الساعة.


وكان المكتب قد أصدر الليلة الماضية تحذيراً بحرياً من العاصفة، التي تم رفع تصنيفها إلى إعصار من عاصفة استوائية أمس الأول الخميس.

البيان

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