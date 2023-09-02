4 زلازل تضرب هرمزكان بجنوب إيران



ضربت أربعة زلازل، تتراوح قوتها بين ثلاث و 4.6 درجات على مقياس ريختر ميناء جارك، غربي محافظة هرمزكان بجنوب إيران، فجر اليوم "السبت".

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران انه من الساعة 4:45 إلى الساعة 5:25 فجرا، ضربت هذه المنطقة 4 زلازل بقوة 3 إلى 4.6 درجات على مقياس ريختر،بحسب وكالة أنباء إيران "إرنا" .

ويقع ميناء جارك شمال جزيرة قشم بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

ولم ترد تقارير، حتى الآن، عن حدوث أضرار جراء هذه الزلازل .

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37ألف قتيل و 100 ألف مصاب .

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