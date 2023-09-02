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هل تعود جرثومة المعدة بعد العلاج؟ طبيب يجيب

9/2/2023 1:09:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - جرثومة المعدة هي بكتيريا حلزونية تتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، تنتقل عن طريق الأطعمة الملوثة، وتسبب ألم شديد في البطن.
ويستعرض في السطور التالية، إجابة حول هل جرثومة المعدة تعود مرة آخرى بعد الانتهاء من كورس العلاج الخاص بها؟
ففي شأن هذا الصدد، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، في تصريحات تلفزيونية له عبر برنامج "ربي زدني علما" المذاع عبر فضائية صدى البلد، إن جرثومة المعدة من الأمراض التي يمكن لها تصيب الإنسان بعد فترة قليلة من الانتهاء من كورس العلاج.
وأوضح موافي، أن أسباب الإصابة بجرثومة المعدة، هي تناول الطعام غير معلوم المصدر، لافتا إلى أن الوجبات الجاهزة في الأغلب تكون ملوثة بالبكتيريا الحلزونية.
وشدد أستاذ طب الحالات الحرجة من على عدم مشاركة أدوات تناول الطعام، مع الشخص المصاب بجرثومة المعدة، مثل الأطباق والملاعق، لأن جرثومة المعدة تنتقل من المريض إلى الشخص السليم عن طريق اللعاب.
وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى وجود أمراض أخرى قد تنتقل إلى الإنسان عند تناول الطعام خارج المنزل، مثل التهاب الكبد الوبائي A، مشددًا على ضرورة الإقلاع عن هذه العادة الخاطئة.
الكونسلتو

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