هل تعود جرثومة المعدة بعد العلاج؟ طبيب يجيب
التاريخ
9/2/2023 1:09:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - جرثومة المعدة هي بكتيريا حلزونية تتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، تنتقل عن طريق الأطعمة الملوثة، وتسبب ألم شديد في البطن.
ويستعرض في السطور التالية، إجابة حول هل جرثومة المعدة تعود مرة آخرى بعد الانتهاء من كورس العلاج الخاص بها؟
ففي شأن هذا الصدد، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، في تصريحات تلفزيونية له عبر برنامج "ربي زدني علما" المذاع عبر فضائية صدى البلد، إن جرثومة المعدة من الأمراض التي يمكن لها تصيب الإنسان بعد فترة قليلة من الانتهاء من كورس العلاج.
وأوضح موافي، أن أسباب الإصابة بجرثومة المعدة، هي تناول الطعام غير معلوم المصدر، لافتا إلى أن الوجبات الجاهزة في الأغلب تكون ملوثة بالبكتيريا الحلزونية.
وشدد أستاذ طب الحالات الحرجة من على عدم مشاركة أدوات تناول الطعام، مع الشخص المصاب بجرثومة المعدة، مثل الأطباق والملاعق، لأن جرثومة المعدة تنتقل من المريض إلى الشخص السليم عن طريق اللعاب.
وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى وجود أمراض أخرى قد تنتقل إلى الإنسان عند تناول الطعام خارج المنزل، مثل التهاب الكبد الوبائي A، مشددًا على ضرورة الإقلاع عن هذه العادة الخاطئة.
الكونسلتو
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