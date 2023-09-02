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لأول مرة.. تسجيلات صوتية للأميرة ديانا بعد ولادة الأمير هاري

9/2/2023 1:09:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت الإخبارية نقلا عن الفيلم الوثائقي، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث، أصيب بخيبة أمل لأن الأمير هاري لم يولد فتاة.


ووفقا للقناة، فقد استندت في خبرها إلى تسجيلات صوتية منسوبة للأميرة ديانا استخدمت في الفيلم، ناقشت خلالها هذه المسألة مع أحد أصدقائها المقربين.


وبحسب التسجيل، قالت ديانا خلال المكالمة التي استخدمت كمقتطف في الفيلم الوثائقي: "زوجي لا يتحدث حتى مع أمي، تقريبا، وخلال حفل تعميد هاري، اقترب تشارلز من أمي وقال لها: "كما تعلمين، شعرنا بخيبة أمل كبيرة، اعتقدنا أنها ستكون فتاة".


وذكرت الأميرة ديانا في تسجيلها الصوتي أن والدتها تجاهلت تعليق صهرها تشارلز المتحيز، فأجابته بأن عليه أن يشكر الله لأنه رزق بطفل طبيعي وسليم.
وتوفيت الأميرة ديانا في حادث سير في باريس عام 1997 عن عمر يناهز 36 عاما، وكان طفلاها في ذلك الوقت الأميران ويليام وهاري يبلغان من العمر 15 و12 عاما على التوالي.

روسيا اليوم


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