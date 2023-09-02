لأول مرة.. تسجيلات صوتية للأميرة ديانا بعد ولادة الأمير هاري
التاريخ
9/2/2023 1:09:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ذكرت الإخبارية نقلا عن الفيلم الوثائقي، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث، أصيب بخيبة أمل لأن الأمير هاري لم يولد فتاة.
ووفقا للقناة، فقد استندت في خبرها إلى تسجيلات صوتية منسوبة للأميرة ديانا استخدمت في الفيلم، ناقشت خلالها هذه المسألة مع أحد أصدقائها المقربين.
وبحسب التسجيل، قالت ديانا خلال المكالمة التي استخدمت كمقتطف في الفيلم الوثائقي: "زوجي لا يتحدث حتى مع أمي، تقريبا، وخلال حفل تعميد هاري، اقترب تشارلز من أمي وقال لها: "كما تعلمين، شعرنا بخيبة أمل كبيرة، اعتقدنا أنها ستكون فتاة".
وذكرت الأميرة ديانا في تسجيلها الصوتي أن والدتها تجاهلت تعليق صهرها تشارلز المتحيز، فأجابته بأن عليه أن يشكر الله لأنه رزق بطفل طبيعي وسليم.
وتوفيت الأميرة ديانا في حادث سير في باريس عام 1997 عن عمر يناهز 36 عاما، وكان طفلاها في ذلك الوقت الأميران ويليام وهاري يبلغان من العمر 15 و12 عاما على التوالي.
روسيا اليوم
MENAFN02092023000208011052ID1106997834
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.