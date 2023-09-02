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25 إصابة بالجهاز التنفسي في مستشفى معان الحكومي

9/2/2023 1:09:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد، إن 25 عاملا ( 3 أردنيين و23 وافدا)، يعملون مع مقاول في احدى الشركات الخاصة راجعوا المستشفى لاصابتهم باعراض في الجهاز التنفسي.


واكد الرواد اليوم السبت، أن الفحوصات التي أجريت لجميع العاملين لم تثبت إصابة أي منهم بفيروس كورونا، مبينا ان الكوادر الطبية في المستشفى تتابع الحالة الصحية للعاملين للتأكد من عدم اصابتهم بأية فيروسات أخرى.


ونفى الدكتور الرواد ما تم تداوله حول اغلاق المستشفى امام المراجعين وتواجد لقوات الدرك فيه، مؤكدا أن الأمور في المستشفى تسير بشكل طبيعي وأنه مفتوح لاستقبال المراجعين ولا صحة لإغلاقه.


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