25 إصابة بالجهاز التنفسي في مستشفى معان الحكومي

25 إصابة بالجهاز التنفسي في مستشفى معان الحكومي
التاريخ
9/2/2023 1:09:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد، إن 25 عاملا ( 3 أردنيين و23 وافدا)، يعملون مع مقاول في احدى الشركات الخاصة راجعوا المستشفى لاصابتهم باعراض في الجهاز التنفسي.
واكد الرواد اليوم السبت، أن الفحوصات التي أجريت لجميع العاملين لم تثبت إصابة أي منهم بفيروس كورونا، مبينا ان الكوادر الطبية في المستشفى تتابع الحالة الصحية للعاملين للتأكد من عدم اصابتهم بأية فيروسات أخرى.
ونفى الدكتور الرواد ما تم تداوله حول اغلاق المستشفى امام المراجعين وتواجد لقوات الدرك فيه، مؤكدا أن الأمور في المستشفى تسير بشكل طبيعي وأنه مفتوح لاستقبال المراجعين ولا صحة لإغلاقه.
MENAFN02092023000208011052ID1106997833
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.