25 إصابة بالجهاز التنفسي في مستشفى معان الحكومي



واكد الرواد اليوم السبت، أن الفحوصات التي أجريت لجميع العاملين لم تثبت إصابة أي منهم بفيروس كورونا، مبينا ان الكوادر الطبية في المستشفى تتابع الحالة الصحية للعاملين للتأكد من عدم اصابتهم بأية فيروسات أخرى.



ونفى الدكتور الرواد ما تم تداوله حول اغلاق المستشفى امام المراجعين وتواجد لقوات الدرك فيه، مؤكدا أن الأمور في المستشفى تسير بشكل طبيعي وأنه مفتوح لاستقبال المراجعين ولا صحة لإغلاقه.

