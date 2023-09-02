مقتل 13 شخصا بحادث مروع في العراق



وأضافت الوكالة أن 17 أصيبوا في الحادث الذي وقع على طريق يربط بين مدينتين في محافظة صلاح الدين بشمال العراق.



وقال مدير عام صحة صلاح الدين، خالد برهان، إن الحادث وقع على الطريق الرابط بين الدجيل وسامراء.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن برهان أن "حادث سير مروع على الطريق الرابط بين قضاء الدجيل وسامراء أدى إلى مصرع 13 زائرا وإصابة 16 بحالات حرجة"، لافتا إلى أن "أغلب المتوفين هم من إيران".

سكاي نيوز