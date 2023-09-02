مقتل 13 شخصا بحادث مروع في العراق
التاريخ
9/2/2023 1:09:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن 13 شخصا، معظمهم إيرانيون، لقوا حتفهم في حادث طريق في العراق.
وأضافت الوكالة أن 17 أصيبوا في الحادث الذي وقع على طريق يربط بين مدينتين في محافظة صلاح الدين بشمال العراق.
وقال مدير عام صحة صلاح الدين، خالد برهان، إن الحادث وقع على الطريق الرابط بين الدجيل وسامراء.
ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن برهان أن "حادث سير مروع على الطريق الرابط بين قضاء الدجيل وسامراء أدى إلى مصرع 13 زائرا وإصابة 16 بحالات حرجة"، لافتا إلى أن "أغلب المتوفين هم من إيران".
سكاي نيوز
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