شرطي يقتل امرأة حامل بزعم السرقة

أظهرت لقطات كاميرا الشرطة تم نشرها اخيراً لحظة إطلاق النار على امرأة حامل وقتلها على يد الشرطة في ولاية أوهايو الأمريكية.

ونشر قسم شرطة بلدة "بليندون" لقطات على صفحته على "فيسبوك" تظهر مقتل امرأة تدعى "تاكيا يونج" (21 عاماً) برصاص أحد عناصر الشرطة.

وفي مقطع الفيديو الذي تم تسجيله يوم 24 أغسطس، تظهر يونج في سيارتها خارج متجر "كروجر" للبقالة، حيث اقترب شرطي من جانب السائق من سيارة يونج وأمرها بالخروج. وعندما سألت يونج عن السبب، قال الشرطي إنها متهمة بالسرقة من المتجر

ويظهر صوت يونج في الفيديو وهي تقول "لم أسرق شيئا".

وفي هذه اللحظة، يسير شرطي آخر أمام السيارة ويصيح "اخرجي من السيارة".

وفي مقطع الفيديو، يظهر صوت يونج وهي تسأل "هل ستطلق علي النار"؟ وبينما كان الشرطي أمام سيارة يونج وهو يشهر مسدسه، شوهدت يونج وهي تحرك عجلة القيادة صوب اليمين. وبدأت السيارة في التقدم ببطء، فقام الشرطي بإطلاق النار عبر زجاج السيارة الأمامي ليقتل يونج.

وقال بيان صدر "الجمعة" من شون والتون محامي عائلة يونج "بعد مشاهدة الفيديو بأكمله، لا يمكن انكار أنه لم يكن من الممكن تجنب وفاة تاكيا فحسب، لكنه أيضا يظهر إساءة خطيرة لاستخدام القوة والسلطة".

وكانت يونج حاملا عندما لقيت حتفها، ولم تنج طفلتها أيضا. وأصدر قائد شرطة بليندون، جون بيلفورد، بيانا مع مقطع الفيديو يوضح بالتفصيل الخطوات التي اتخذها القسم منذ إطلاق النار المميت، بما في ذلك مطالبة مكتب التحقيقات الجنائية في أوهايو بالتحقيق في الحادث.

وقال البيان "وضعت الشرطي الذي أطلق النار في أجازة إدارية. ولزيادة الحرص، وضعت الشرطي الآخر في اجازة إدارية".



