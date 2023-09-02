تفاصيل الحالة الجوية في المملكة
التاريخ
9/2/2023 12:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على الحرارة، الاجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية و الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الارصاد الجوية.
وقالت الارصاد في نشرتها اليومية ان الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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