Saturday, 02 September 2023 03:55 GMT

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

9/2/2023 12:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على الحرارة، الاجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية و الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الارصاد الجوية.
وقالت الارصاد في نشرتها اليومية ان الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

MENAFN02092023000208011052ID1106997796

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث