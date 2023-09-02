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مصر.. فنانة شهيرة تثير جدلا كبيرا برسالة غامضة

9/2/2023 12:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أثارت الفنانة المصرية ياسمين رئيس جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب توجيهها رسالة غامضة لأحد الفنانين.
وعلى حسابها في منصة "إكس"، كتبت الفنانة ياسمين رئيس: "بيضرب إيرادات.. وبيضرب سيناريوهات..وبيضرب أخبار كذب..وبيضرب أرقام مشاهدات..وبيضرب شهادات كمان..فاضل إيه تاني يا نجم مش كفايه بقى كده".
وأثار منشور ياسمين رئيس جدلا في منصة "إكس"، حيث علق أحدهم قائلا: "فكري بنجاحك ومستقبلك"، فيما تساءل البعض عن الشخص المقصود.

روسيا اليوم


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