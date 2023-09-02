طريقة هامة لخفض خطر الاصابة بالسكري
التاريخ
9/2/2023 12:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - يصنف الأسبرين على أنه من أكثر الأدوية التي تشهد إقبالًا كبيرًا على تناولها حول العالم، ثبت أن الحصول عليه بعد سن الأربعين يوفر للجسم العديد من الفوائد المذهلة.
هل الاسبرين يخفض مستويات السكري؟
وفي هذا الصدد، توصلت دراسة جديدة إلى أن تعاطي الأسبرين يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل احتمال الإصابة بمرض السكري، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ووجدت الدراسة أن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ويتناولون جرعة منخفضة 100 ملغ يوميًا من الأسبرين كانوا أقل احتمالا للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 15%، حيث يعتقد الخبراء أن مسكن الآلام الشائع يقلل الالتهابات، وهو المحرك الرئيسي للمرض.
كما حذر الباحثون من زيادة خطر النزيف لدى كبار السن من تناول الأسبرين، مما يعني أنه يجب تناوله بانتظام فقط بعد استشارة الطبيب.
وفي ذات السياق، أراد الباحثون اختبار تأثير الأسبرين على مرض السكري ومستويات الجلوكوز في بلازما الصيام بعد فترة من عدم تناول الطعام بين كبار السن، حيث درس الفريق بيانات أكثر من 16 ألف مشارك كانوا يتمتعون بصحة جيدة في بداية فترة الدراسة، حيث تم إعطاء نصفهم 100 ملغ من الأسبرين يوميًا بينما تم إعطاء الآخرين علاجا وهميا.
وعند المتابعة بعد نحو خمس سنوات، كان هناك 995 شخصا تم تشخيص إصابتهم بالسكري - 459 منهم من تناولوا الأسبرين مقارنة بـ 536 في مجموعة الدواء الوهمي وهو انخفاض بنسبة 15%.
كما وجد أن لديهم معدل أبطأ في الزيادة في مستويات الجلوكوز في بلازما الصيام، وفقا للنتائج المقرر تقديمها في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري (EASD) في هامبورغ الشهر المقبل.
وقالت البروفيسورة صوفيا زونجاس، من جامعة موناش في ملبورن بأستراليا، إن النتائج تظهر أن العوامل المضادة للالتهابات مثل الأسبرين تتطلب مزيدا من الدراسة في ما يتعلق بدورها في الوقاية من مرض السكري.
وأضافت: العلاج بالأسبرين قلل من الإصابة بمرض السكري وأبطأ الزيادة في نسبة الجلوكوز في بلازما الصيام مع مرور الوقت بين كبار السن الأصحاء في البداية، ونظرا لتزايد انتشار مرض السكري من النوع الثاني بين كبار السن، فإن قدرة العوامل المضادة للالتهابات مثل الأسبرين على الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني أو تحسين مستويات الجلوكوز تحتاج إلى مزيد من الدراسة.
وأشارت البروفيسورة زونجاس: توصي إرشادات الوصفات الرئيسية الآن كبار السن بتناول الأسبرين يوميا فقط عندما يكون هناك سبب طبي للقيام بذلك، مثل بعد نوبة قلبية. وعلى الرغم من أن هذه النتائج الجديدة مثيرة للاهتمام، إلا أنها لا تغير النصيحة السريرية حول استخدام الأسبرين لدى كبار السن في هذا الوقت.
الكونسلتو
MENAFN02092023000208011052ID1106997794
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.