طريقة هامة لخفض خطر الاصابة بالسكري



هل الاسبرين يخفض مستويات السكري؟

وفي هذا الصدد، توصلت دراسة جديدة إلى أن تعاطي الأسبرين يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل احتمال الإصابة بمرض السكري، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجدت الدراسة أن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ويتناولون جرعة منخفضة 100 ملغ يوميًا من الأسبرين كانوا أقل احتمالا للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 15%، حيث يعتقد الخبراء أن مسكن الآلام الشائع يقلل الالتهابات، وهو المحرك الرئيسي للمرض.

كما حذر الباحثون من زيادة خطر النزيف لدى كبار السن من تناول الأسبرين، مما يعني أنه يجب تناوله بانتظام فقط بعد استشارة الطبيب.

وفي ذات السياق، أراد الباحثون اختبار تأثير الأسبرين على مرض السكري ومستويات الجلوكوز في بلازما الصيام بعد فترة من عدم تناول الطعام بين كبار السن، حيث درس الفريق بيانات أكثر من 16 ألف مشارك كانوا يتمتعون بصحة جيدة في بداية فترة الدراسة، حيث تم إعطاء نصفهم 100 ملغ من الأسبرين يوميًا بينما تم إعطاء الآخرين علاجا وهميا.

وعند المتابعة بعد نحو خمس سنوات، كان هناك 995 شخصا تم تشخيص إصابتهم بالسكري - 459 منهم من تناولوا الأسبرين مقارنة بـ 536 في مجموعة الدواء الوهمي وهو انخفاض بنسبة 15%.

كما وجد أن لديهم معدل أبطأ في الزيادة في مستويات الجلوكوز في بلازما الصيام، وفقا للنتائج المقرر تقديمها في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري (EASD) في هامبورغ الشهر المقبل.

وقالت البروفيسورة صوفيا زونجاس، من جامعة موناش في ملبورن بأستراليا، إن النتائج تظهر أن العوامل المضادة للالتهابات مثل الأسبرين تتطلب مزيدا من الدراسة في ما يتعلق بدورها في الوقاية من مرض السكري.

وأضافت: العلاج بالأسبرين قلل من الإصابة بمرض السكري وأبطأ الزيادة في نسبة الجلوكوز في بلازما الصيام مع مرور الوقت بين كبار السن الأصحاء في البداية، ونظرا لتزايد انتشار مرض السكري من النوع الثاني بين كبار السن، فإن قدرة العوامل المضادة للالتهابات مثل الأسبرين على الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني أو تحسين مستويات الجلوكوز تحتاج إلى مزيد من الدراسة.

وأشارت البروفيسورة زونجاس: توصي إرشادات الوصفات الرئيسية الآن كبار السن بتناول الأسبرين يوميا فقط عندما يكون هناك سبب طبي للقيام بذلك، مثل بعد نوبة قلبية. وعلى الرغم من أن هذه النتائج الجديدة مثيرة للاهتمام، إلا أنها لا تغير النصيحة السريرية حول استخدام الأسبرين لدى كبار السن في هذا الوقت.

الكونسلتو