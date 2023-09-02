يوم حزين للفن العراقي.. وفاة فنان شهير
التاريخ
9/2/2023 12:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - في يوم حزين على العراقيين، توفي الفنان ياس خضر، الملقب بـ"صوت الأرض"، ليلة الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد ساعات من وفاة الشاعر العراقي الكبير، كريم العراقي.
ونعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان ياس خضر الذي توفي في بغداد إثر مرض عضال.
وذكر بيان للنقابة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر والذي وافته المنية امس في بغداد أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان ".
ويعد المطرب ياس خضر ركيزة قوية جداً من ركائز الأغنية العراقية الأصيلة، حيث له المئات من الأغاني التي لحنها ملحنون عراقيون وعرب، وباتت معظم أغانيه تعد من روائع الغناء العراقي الأصيل، لأنه كان يحرص على غناء الأغاني الطربية، الأمر الذي جعل أغانيه تحظى بشهرة كبيرة داخل وخارج العراق، وهو حتى قبل دخوله إلى المشفى خلال أزمته الصحية الأخيرة كان يتهيأ لتسجيل 3 أغان جديدة.
سكاي نيوز
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