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يوم حزين للفن العراقي.. وفاة فنان شهير

9/2/2023 12:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في يوم حزين على العراقيين، توفي الفنان ياس خضر، الملقب بـ"صوت الأرض"، ليلة الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد ساعات من وفاة الشاعر العراقي الكبير، كريم العراقي.
ونعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان ياس خضر الذي توفي في بغداد إثر مرض عضال.
وذكر بيان للنقابة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر والذي وافته المنية امس في بغداد أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان ".
ويعد المطرب ياس خضر ركيزة قوية جداً من ركائز الأغنية العراقية الأصيلة، حيث له المئات من الأغاني التي لحنها ملحنون عراقيون وعرب، وباتت معظم أغانيه تعد من روائع الغناء العراقي الأصيل، لأنه كان يحرص على غناء الأغاني الطربية، الأمر الذي جعل أغانيه تحظى بشهرة كبيرة داخل وخارج العراق، وهو حتى قبل دخوله إلى المشفى خلال أزمته الصحية الأخيرة كان يتهيأ لتسجيل 3 أغان جديدة.

سكاي نيوز


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