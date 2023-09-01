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رئيس دولة الإمارات يبحث مع وزير الدفاع الكويتي العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين

9/1/2023 11:22:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي – 1 – 9 (كونا) -– بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اليوم الجمعة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الشيخ أحمد الفهد نقل إلى رئيس الإمارات خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ تحيات أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.
وأضافت أن الشيخ محمد بن زايد حمل الشيخ أحمد الفهد تحياته إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولبلده وشعبه الشقيق مزيدا من الرخاء والرفعة.
وذكرت أن رئيس الإمارات بحث مع الشيخ أحمد الفهد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار إضافة إلى التنسيق والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والكويت في الجوانب المختلفة.
ولفتت إلى أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء عددا من القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
ووصل الشيخ أحمد الفهد إلى الإمارات اليوم الجمعة وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد حيث تبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين. (النهاية) س خ م / م م ج

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