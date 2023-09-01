العراق يعلن تصدير أكثر من 100 مليون برميل نفط في أغسطس الماضي
التاريخ
9/1/2023 11:22:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 1 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة أنها صدرت 1ر106 ملايين برميل نفط في أغسطس الماضي عبر شركة تسويق النفط العراقية الرسمية (سومو) بإيرادات بلغت 8ر8 مليار دولار.
وذكرت الوزارة في بيان أن معدل بيع النفط في أغسطس الماضي بلغ 4ر3 ملايين برميل يوميا فيما بلغ معدل سعر البرميل 3ر83 دولارا.
وأوضح البيان أن جميع الصادرات كانت من الحقول النفطية في وسط العراق وجنوبه باستثناء 9ر885 ألف برميل أنتجت من حقول الوسط والشمال وجرى تصدير نحو نصفها إلى الأردن. (النهاية)
ع ح ه / م م ج
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