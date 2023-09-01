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العراق يعلن تصدير أكثر من 100 مليون برميل نفط في أغسطس الماضي

9/1/2023 11:22:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 1 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة أنها صدرت 1ر106 ملايين برميل نفط في أغسطس الماضي عبر شركة تسويق النفط العراقية الرسمية (سومو) بإيرادات بلغت 8ر8 مليار دولار.
وذكرت الوزارة في بيان أن معدل بيع النفط في أغسطس الماضي بلغ 4ر3 ملايين برميل يوميا فيما بلغ معدل سعر البرميل 3ر83 دولارا.
وأوضح البيان أن جميع الصادرات كانت من الحقول النفطية في وسط العراق وجنوبه باستثناء 9ر885 ألف برميل أنتجت من حقول الوسط والشمال وجرى تصدير نحو نصفها إلى الأردن. (النهاية)

ع ح ه / م م ج




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