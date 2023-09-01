دوري (نجوم إكسبو) القطري.. (الغرافة) يفوز على (الأهلي) بأربعة أهداف لهدف
التاريخ
9/1/2023 11:22:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 1 - 9 (كونا) -– فاز فريق (الغرافة) اليوم الجمعة على نظيره (الأهلي) بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الثمامة المونديالي في افتتاح الجولة الثالثة من دوري (نجوم إكسبو) لكرة القدم القطري.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين حيث تقدم (الأهلي) في الدقيقة 13 عن طريق التونسي نعيم سليتي فيما تعادل (الغرافة) بالدقيقة 26 عن طريق احمد الجانحي.
اما الشوط الثاني فكان التألق لكابتن فريق (الغرافة) الجزائري ياسين ابراهيمي الذي سجل هدفين في الدقيقتين 61 و72 فيما سجل الرابع فريد بولاية من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع ليحصد (الغرافة) ثلاث نقاط تصدر بها الدوري مؤقتا بسبع نقاط.
وفي المباراة الثانية في الجولة نفسها تعادل (قطر) و(ام صلال) على استاد البيت المونديالي بهدفين لكل منهما حيث سجل خافيير مارتينيز في الدقيقتين 18 و21 لصالح (قطر) فيما سجل فيكتور لكحل هدف تقليص الفارق بالدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني استطاع فريق (ام صلال) تسجيل الهدف الثاني عن طريق مشعل الشمري في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
وعلى استاد احمد بن علي المونديالي كان لقاء متذيلي ترتيب الدوري (معيذر) و(المرخية) الذي انتهى بخمسة أهداف مقابل هدفين لصالح (معيذر) الذي سجل له الكونغولي جي مبينزا سوبر هاتريك (4 أهداف) في حين جاء الخامس عن طريق ايمن الحسوني.
في المقابل سجل هدفي (المرخية) كل من مدافع (معيذر) الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه ثم في الدقيقة 71 عن طريق يوسفاه نجي. (النهاية)
س س س / ر ج
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