دوري (روشن) السعودي.. (الهلال) يفوز على (الاتحاد) برباعية
التاريخ
9/1/2023 11:22:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 1 - 9 (كونا) -- فاز نادي (الهلال) السعودي اليوم الجمعه على نظيره (الاتحاد) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين بنتيجة (4-3).
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في (جدة).
ومنذ بداية المباراة لعب نادي (الاتحاد) مهاجما ليسيطر على مجريات المباراة ويحرز النجم رومارينيو الهدف الأول عند الدقيقة 16 وعاد (الهلال) ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 20 عن طريق النجم الكسندر ميتروفيتش وفي الدقيقة 38 أحرز النجم الفرنسي كريم بانزيما الهدف الثاني للاتحاد وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع سجل اللاعب عبدالرزاق حمدالله الهدف الثالث لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد على الهلال (3-1).
وفي الشوط الثاني استعاد (الهلال) قوته ليبدأ مهاجما ويقلص اللاعب الكسندر ميتروفيتش النتيجة بتسجيل الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين 61 و 68 ويعلن النجم السعودي سالم الدوسري انتصار فريقه وقلب النتيجة على الاتحاد بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 71. (النهاية)
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