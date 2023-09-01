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وكيل وزارة الداخلية يؤكد ضرورة تسهيل إجراءات المسافرين وتذليل كافة العقبات أمامهم

9/1/2023 11:22:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 9 (كونا) -- أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اليوم الجمعة ضرورة تسهيل إجراءات المسافرين وتذليل كافة العقبات أمامهم بالاضافة الى اليقظة والانتباه وبذل المزيد من الجهد.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عقب زيارة تفقدية قام بها الفريق البرجس إلى منفذ العبدلي وذلك للاطلاع على سير العمل.
وذكر البيان ان البرجس اطلع خلال الزيارة على الحالة الأمنية وآلية سير العمل الميداني واستعدادات منفذ العبدلي لاستقبال المسافرين والقوة البشرية والتكنولوجية للتعامل مع المغادرين والقادمين مشيدا بالجهود المبذولة والإجراءات الأمنية المتبعة.
كما اطلع وكيل وزارة الداخلية على استعدادات جمارك المنفذ وآلية الرصد والتفتيش.
ونقل الفريق البرجس إلى رجال الأمن والعاملين بالمنفذ تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح. (النهاية)

ح م د / خ ع ح




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