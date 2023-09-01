وكيل وزارة الداخلية يؤكد ضرورة تسهيل إجراءات المسافرين وتذليل كافة العقبات أمامهم
التاريخ
9/1/2023 11:22:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 9 (كونا) -- أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اليوم الجمعة ضرورة تسهيل إجراءات المسافرين وتذليل كافة العقبات أمامهم بالاضافة الى اليقظة والانتباه وبذل المزيد من الجهد.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عقب زيارة تفقدية قام بها الفريق البرجس إلى منفذ العبدلي وذلك للاطلاع على سير العمل.
وذكر البيان ان البرجس اطلع خلال الزيارة على الحالة الأمنية وآلية سير العمل الميداني واستعدادات منفذ العبدلي لاستقبال المسافرين والقوة البشرية والتكنولوجية للتعامل مع المغادرين والقادمين مشيدا بالجهود المبذولة والإجراءات الأمنية المتبعة.
كما اطلع وكيل وزارة الداخلية على استعدادات جمارك المنفذ وآلية الرصد والتفتيش.
ونقل الفريق البرجس إلى رجال الأمن والعاملين بالمنفذ تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح. (النهاية)
ح م د / خ ع ح
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