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رئيسا رواندا والكاميرون يجريان تغييرات في الجيش لتفادي تكرار انقلابي النيجر والغابون

9/1/2023 11:22:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 1 - 9 (كونا) -- أعلنت كل من رواندا والكاميرون عن تغييرات كبيرة في قواتها الأمنية والعسكرية في أعقاب سلسلة الانقلابات التي شهدتها القارة الإفريقية والتي كان آخرها في النيجر والغابون في حين قرر الرئيس السنغالي ماكي سال عدم الترشح لولاية جديدة وتغيير الدستور.
وكشف الإعلام الرواندي اليوم الجمعة نقلا عن بيان للجيش الرواندي أن "الرئيس بول كاغامي فصل الأربعاء الماضي أكثر من 200 عسكري بينهم ضباط كبار في الجيش بعد أيام من إقالة وزير الدفاع" خوفا من تكرار سيناريو النيجر والغابون.
وحسب نفس البيان فإن "القائد العام للجيش أقال من قوات الدفاع الرواندية الجنرال ألويس موغانغا والجنرال فرانسيس موتيجاندا و14 ضابطا آخرين".
وتابع البيان أنه "تمت إقالة 228 عسكريا آخرين من رتب أخرى دون ذكر أسباب الإقالة".
من جهته أجرى رئيس الكاميرون بول بيا تغييرات كبيرة داخل وزارة الدفاع حيث كشفت مصادر إعلامية أن "الرئيس الكاميروني قام بتعيين رؤساء إدارات جدد بما في ذلك قيادة القوات المسلحة وسلاح الجو والبحرية والمفتشية العامة لقوات الدرك".
وقد وصل بول بيا إلى رئاسة الكاميرون عام 1982 بعد تنفيذ انقلاب عسكري في حين أن تقارير حقوقية تحدثت عن انتهاكات جسمية في سنواته الأولى في السلطة.
وتشهد القارة الإفريقية سلسلة من الانقلابات العسكرية كان آخرها في النيجر والغابون كما شهدت مالي وبوركينا فاسو نفس السيناريو حيث تشهد مراحل انتقالية يتم تسييرها من طرف ضباط عسكريين.
وكان ضباط من بينهم عناصر من الحرس الجمهوري والجيش والشرطة أعلنوا الأربعاء الماضي الإطاحة بنظام رئيس الغابون علي بونغو والاستيلاء على السلطة في البلاد وذلك بعد ساعات من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس بونغو بولاية رئاسية ثالثة.
وجاء هذا الانقلاب بعد 34 يوما من قيام عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر باحتجاز الرئيس محمد بازوم بداخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني عزل الرئيس وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال. (النهاية)

م ر / م م ج




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