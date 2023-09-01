رئيسا رواندا والكاميرون يجريان تغييرات في الجيش لتفادي تكرار انقلابي النيجر والغابون
التاريخ
9/1/2023 11:22:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 1 - 9 (كونا) -- أعلنت كل من رواندا والكاميرون عن تغييرات كبيرة في قواتها الأمنية والعسكرية في أعقاب سلسلة الانقلابات التي شهدتها القارة الإفريقية والتي كان آخرها في النيجر والغابون في حين قرر الرئيس السنغالي ماكي سال عدم الترشح لولاية جديدة وتغيير الدستور.
وكشف الإعلام الرواندي اليوم الجمعة نقلا عن بيان للجيش الرواندي أن "الرئيس بول كاغامي فصل الأربعاء الماضي أكثر من 200 عسكري بينهم ضباط كبار في الجيش بعد أيام من إقالة وزير الدفاع" خوفا من تكرار سيناريو النيجر والغابون.
وحسب نفس البيان فإن "القائد العام للجيش أقال من قوات الدفاع الرواندية الجنرال ألويس موغانغا والجنرال فرانسيس موتيجاندا و14 ضابطا آخرين".
وتابع البيان أنه "تمت إقالة 228 عسكريا آخرين من رتب أخرى دون ذكر أسباب الإقالة".
من جهته أجرى رئيس الكاميرون بول بيا تغييرات كبيرة داخل وزارة الدفاع حيث كشفت مصادر إعلامية أن "الرئيس الكاميروني قام بتعيين رؤساء إدارات جدد بما في ذلك قيادة القوات المسلحة وسلاح الجو والبحرية والمفتشية العامة لقوات الدرك".
وقد وصل بول بيا إلى رئاسة الكاميرون عام 1982 بعد تنفيذ انقلاب عسكري في حين أن تقارير حقوقية تحدثت عن انتهاكات جسمية في سنواته الأولى في السلطة.
وتشهد القارة الإفريقية سلسلة من الانقلابات العسكرية كان آخرها في النيجر والغابون كما شهدت مالي وبوركينا فاسو نفس السيناريو حيث تشهد مراحل انتقالية يتم تسييرها من طرف ضباط عسكريين.
وكان ضباط من بينهم عناصر من الحرس الجمهوري والجيش والشرطة أعلنوا الأربعاء الماضي الإطاحة بنظام رئيس الغابون علي بونغو والاستيلاء على السلطة في البلاد وذلك بعد ساعات من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس بونغو بولاية رئاسية ثالثة.
وجاء هذا الانقلاب بعد 34 يوما من قيام عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر باحتجاز الرئيس محمد بازوم بداخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني عزل الرئيس وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال. (النهاية)
م ر / م م ج
MENAFN01092023000071011013ID1106997772
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