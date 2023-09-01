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الدوري الايطالي: (ميلان) يهزم (روما) على أرضه بهدفين ويعتلي الصدارة مؤقتا

9/1/2023 11:22:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 1 - 9 (كونا) -- فاز فريق (ايه سي ميلان) بسهولة على فريق العاصمة (روما) بهدفين مقابل هدف وحيد كما فاز (ساسولو) على (فيرونا) بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة للموسم الكروي.
وعلى ملعب الاستاد الأولمبي مني صاحب الأرض (روما) بهزيمة الثاني المتتالية أمام (ايه سي ميلان) الزائر الذي تقدم مبكرا بهدف سجله أوليفييه جيرو بعد 9 دقائق من صافرة البداية ثم رافائيل لياو في الدقيقة 48 مقابل هدف وحيد اختطفه ليوناردو سبيناتسولا في الدقيقة 92 من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وفي وقت سابق على ملعب (مابي) فاز صاحب الأرض (ساسولو) على ضيفه (فيرونا) بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
وبهذه النتائج الأولية يصعد (ايه سي ميلان) مؤقتا صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة السبت والأحد. (النهاية)

م ن / م م ج




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