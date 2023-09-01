الدوري الايطالي: (ميلان) يهزم (روما) على أرضه بهدفين ويعتلي الصدارة مؤقتا
التاريخ
9/1/2023 11:22:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 1 - 9 (كونا) -- فاز فريق (ايه سي ميلان) بسهولة على فريق العاصمة (روما) بهدفين مقابل هدف وحيد كما فاز (ساسولو) على (فيرونا) بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة للموسم الكروي.
وعلى ملعب الاستاد الأولمبي مني صاحب الأرض (روما) بهزيمة الثاني المتتالية أمام (ايه سي ميلان) الزائر الذي تقدم مبكرا بهدف سجله أوليفييه جيرو بعد 9 دقائق من صافرة البداية ثم رافائيل لياو في الدقيقة 48 مقابل هدف وحيد اختطفه ليوناردو سبيناتسولا في الدقيقة 92 من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وفي وقت سابق على ملعب (مابي) فاز صاحب الأرض (ساسولو) على ضيفه (فيرونا) بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
وبهذه النتائج الأولية يصعد (ايه سي ميلان) مؤقتا صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة السبت والأحد. (النهاية)
م ن / م م ج
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