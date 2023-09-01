نادي (برشلونة) الإسباني يعلن ضم فيليكس وكانثيلو حتى نهاية الموسم
التاريخ
9/1/2023 11:22:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 1 - 9 (كونا) -- أعلن نادي (برشلونة) الاسباني لكرة القدم مساء اليوم الجمعة ضم اللاعبين البرتغاليين جواو فيليكس وجواو كانثيلو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي مع تبقي أقل من ساعة على انتهاء الميركاتو الصيفي انه اتفق مع نادي (أتلتيكو مدريد) على انتقال اللاعب جواو فيليكس إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2024 دون خيار الشراء وعليه فإن اللاعب سيعود إلى ناديه مع انتهاء الموسم.
وفي بيان آخر قال النادي انه اتفق مع نادي (مانشستر سيتي) على انتقال اللاعب جواو كانثيلو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم دون وجود خيار لشراء الظهير البرتغالي.
ولم يشارك جواو فيليكس مع فريق (اتلتيكو) منذ بداية الموسم الحالي كما لم يشارك في المباريات الودية خلال الفترة التحضيرية علما ان عقده مع نادي العاصمة الإسبانية يمتد حتى 30 يونيو 2027.
وكان فيليكس يتطلع لارتداء قميص (البلوغرانا) علما انه لاعب يعجب رئيس النادي جوان لابورتا في وقت يطمح المدرب تشافي هيرنانديز إلى تعزيز خطه الهجومي معه.
من جانبه وصل الظهير كانثيلو إلى (مانشستر سيتي) في صيف 2019 قادما من (يوفنتوس) الإيطالي ولعب في الموسم الماضي معارا مع (بايرن ميونخ) علما انه مدد في فبراير 2022 عقده مع النادي البريطاني حتى يونيو 2027. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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