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نادي (برشلونة) الإسباني يعلن ضم فيليكس وكانثيلو حتى نهاية الموسم

9/1/2023 11:22:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 1 - 9 (كونا) -- أعلن نادي (برشلونة) الاسباني لكرة القدم مساء اليوم الجمعة ضم اللاعبين البرتغاليين جواو فيليكس وجواو كانثيلو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي مع تبقي أقل من ساعة على انتهاء الميركاتو الصيفي انه اتفق مع نادي (أتلتيكو مدريد) على انتقال اللاعب جواو فيليكس إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2024 دون خيار الشراء وعليه فإن اللاعب سيعود إلى ناديه مع انتهاء الموسم.
وفي بيان آخر قال النادي انه اتفق مع نادي (مانشستر سيتي) على انتقال اللاعب جواو كانثيلو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم دون وجود خيار لشراء الظهير البرتغالي.
ولم يشارك جواو فيليكس مع فريق (اتلتيكو) منذ بداية الموسم الحالي كما لم يشارك في المباريات الودية خلال الفترة التحضيرية علما ان عقده مع نادي العاصمة الإسبانية يمتد حتى 30 يونيو 2027.
وكان فيليكس يتطلع لارتداء قميص (البلوغرانا) علما انه لاعب يعجب رئيس النادي جوان لابورتا في وقت يطمح المدرب تشافي هيرنانديز إلى تعزيز خطه الهجومي معه.
من جانبه وصل الظهير كانثيلو إلى (مانشستر سيتي) في صيف 2019 قادما من (يوفنتوس) الإيطالي ولعب في الموسم الماضي معارا مع (بايرن ميونخ) علما انه مدد في فبراير 2022 عقده مع النادي البريطاني حتى يونيو 2027. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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