العراق.. مصرع وإصابة 29 شخصا في حادث سير اغلبهم من الزوار الإيرانيين
التاريخ
9/1/2023 11:22:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 1 - 9 (كونا) -- اعلنت مديرية صحة محافظة صلاح الدين العراقية اليوم الجمعة عن مصرع 13 شخصا واصابة 16 آخرين نتيجة حادث سير بين مدينتي سامراء والدجيل التابعتين للمحافظة الواقعة شمال العاصمة العراقية.
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مدير عام صحة صلاح الدين خالد برهان قوله ان معظم ضحايا الحادث هم من الزوار الايرانيين وقد نقل الجرحى جميعا الى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.
وأشارت الوكالة الى أن الحادث وقع بين حافلتين تنقلان عددا من الركاب لكنها لم تقدم أي معلومات أو تفاصيل إضافية. (النهاية) ع ح ه / ر ج
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