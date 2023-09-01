موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/1/2023 11:22:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد يصدر قرارا بإيقاف مدير إحدى الإدارات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن العمل وإحالته للتحقيق على خلفية تدهور أوضاع الزراعات التجميلية وموت الأشجار بالشوارع والميادين العامة.
الكويت - الاتحاد الكويتي للفروسية يعلن أن المدير الفني للاتحاد وعضو الاتحاد الآسيوي لهذه الرياضة وليد الجاسم انتخب عضوا في لجنة الترشيحات التابعة للاتحاد الدولي للفروسية ممثلا عن المجموعة الإقليمية السابعة للاتحاد التي تضم الدول العربية.
بغداد - مديرية صحة محافظة صلاح الدين العراقية تعلن عن مصرع 13 شخصا واصابة 16 آخرين نتيجة حادث سير بين مدينتي سامراء والدجيل التابعتين للمحافظة الواقعة شمال العاصمة العراقية وتشير الى أن معظم ضحايا الحادث هم من الزوار الايرانيين.
غزة - السلطات الصحية في غزة تعلن عن إصابة تسعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرة شعبية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
الجزائر - رواندا والكاميرون تعلنان كل على حدة عن تغييرات كبيرة في قواتهما الأمنية والعسكرية في أعقاب سلسلة الانقلابات التي شهدتها القارة الإفريقية والتي كان آخرها في النيجر والغابون والرئيس السنغالي ماكي سال يقرر عدم الترشح لولاية جديدة وتغيير الدستور. (النهاية) ر ج
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