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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

9/1/2023 11:22:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد يصدر قرارا بإيقاف مدير إحدى الإدارات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن العمل وإحالته للتحقيق على خلفية تدهور أوضاع الزراعات التجميلية وموت الأشجار بالشوارع والميادين العامة.

الكويت - الاتحاد الكويتي للفروسية يعلن أن المدير الفني للاتحاد وعضو الاتحاد الآسيوي لهذه الرياضة وليد الجاسم انتخب عضوا في لجنة الترشيحات التابعة للاتحاد الدولي للفروسية ممثلا عن المجموعة الإقليمية السابعة للاتحاد التي تضم الدول العربية.

بغداد - مديرية صحة محافظة صلاح الدين العراقية تعلن عن مصرع 13 شخصا واصابة 16 آخرين نتيجة حادث سير بين مدينتي سامراء والدجيل التابعتين للمحافظة الواقعة شمال العاصمة العراقية وتشير الى أن معظم ضحايا الحادث هم من الزوار الايرانيين.

غزة - السلطات الصحية في غزة تعلن عن إصابة تسعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرة شعبية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

الجزائر - رواندا والكاميرون تعلنان كل على حدة عن تغييرات كبيرة في قواتهما الأمنية والعسكرية في أعقاب سلسلة الانقلابات التي شهدتها القارة الإفريقية والتي كان آخرها في النيجر والغابون والرئيس السنغالي ماكي سال يقرر عدم الترشح لولاية جديدة وتغيير الدستور. (النهاية) ر ج

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