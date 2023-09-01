الكويت - الاتحاد الكويتي للفروسية يعلن أن المدير الفني للاتحاد وعضو الاتحاد الآسيوي لهذه الرياضة وليد الجاسم انتخب عضوا في لجنة الترشيحات التابعة للاتحاد الدولي للفروسية ممثلا عن المجموعة الإقليمية السابعة للاتحاد التي تضم الدول العربية.

بغداد - مديرية صحة محافظة صلاح الدين العراقية تعلن عن مصرع 13 شخصا واصابة 16 آخرين نتيجة حادث سير بين مدينتي سامراء والدجيل التابعتين للمحافظة الواقعة شمال العاصمة العراقية وتشير الى أن معظم ضحايا الحادث هم من الزوار الايرانيين.

غزة - السلطات الصحية في غزة تعلن عن إصابة تسعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرة شعبية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

الجزائر - رواندا والكاميرون تعلنان كل على حدة عن تغييرات كبيرة في قواتهما الأمنية والعسكرية في أعقاب سلسلة الانقلابات التي شهدتها القارة الإفريقية والتي كان آخرها في النيجر والغابون والرئيس السنغالي ماكي سال يقرر عدم الترشح لولاية جديدة وتغيير الدستور. (النهاية) ر ج