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أوكرانيا تتبنى هجوما بمسيرات من الأراضي الروسية للمرة الأولى وبوتين يؤكد موسكو لن تقهر

9/1/2023 11:20:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت أوكرانيا أنها شنت هجوما بمسيّرات على مطار روسي انطلاقا من الأراضي الروسية للمرة الأولى حيث تسعى كييف لنقل العمليات الحربية وصولا الى روسيا في أوج الهجوم المضاد لتحرير المناطق المحتلة، فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته خلال لقاء مع تلاميذ عند بدء العام الدراسي أن روسيا «لا تقهر».

وأعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف عبر تلغرام أن «المسيرات التي استخدمت لشن هجوم على قاعدة كريستي الجوية في بسكوف أطلقت من داخل روسيا»، مضيفا «أصيبت أربع طائرات عسكرية شحن روسية من طراز إيل-76 نتيجة الهجوم».

وقال في مقابلة مع موقع «ذي وور زون»، «ننشط في الاراضي الروسية».

وبحسب هذا الموقع، رفض المسؤول الكشف عما إذا كانت العملية نفذها رجاله أم روس يعملون لحساب كييف.

وقال بودانوف «تم تدمير (طائرتين عسكريتين روسيتين) وإلحاق أضرار بطائرتين أخريين». كما نشر الموقع صورا عبر الأقمار الاصطناعية تظهر طائرات متفحمة.

واستهدفت طائرات بدون طيار ليل الثلاثاء الأربعاء الماضيين مطار بسكوف شمال غرب روسيا على الحدود مع إستونيا ولاتفيا وبيلاروسيا.

وردا على سؤال حول الموقع الذي انطلقت منه هذه المسيرات، اكتفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بالقول الأربعاء إن «خبراء عسكريين يعملون على تحديد مسار الطائرات بدون طيار لاتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث».

وبينما تستهدف مسيرات بشكل منتظم المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا وموسكو، يندر أن تنفذ هجمات في أقصى الشمال، على بعد حوالى 700 أو 800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وجاءت تصريحات بودانوف بعد ساعات من قيام الدفاعات الجوية الروسية بتدمير طائرة مسيرة كانت تقترب من موسكو، وذلك بعد يوم من هجوم مماثل على العاصمة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الحركة الجوية في مطاري دوموديدوفو وفنوكوفو بموسكو توقفت مؤقتا .

من جهتها، اعلنت روسيا أنها سيطرت على «مواقع رئيسية على مرتفعات» قرب مدينة كوبيانسك شرق أوكرانيا، وهو جزء من الجبهة يشهد هجمات للقوات الروسية منذ أسابيع عدة.

وأشارت السلطات الإقليمية الأوكرانية إلى ضربات طاولت مدن بوروفا وكوبيانسك وكيسليفكا التي «تعرضت لقصف بالمدفعية والهاون».
في غضون ذلك هنأ بوتين الطلبة الروس ببدء العام الدراسي الجديد وأكد لهم ان روسيا «لا تقهر».

وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي «فهمت سبب انتصارنا في الحرب الوطنية الكبرى: التغلب على شعب يتمتع بهذه المعنويات أمر مستحيل. كنا لا نقهر على الإطلاق، واليوم لا نزال على هذا النحو».

الى ذلك، اعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لاحظت «تقدما ملحوظا للقوات المسلحة الأوكرانية في الساعات الـ 72 الاخيرة».

وفي إشارة الى الانتقادات الاخيرة للهجوم الأوكراني المضاد في الصحافة الأميركية ، قال جون كيربي إن «انتقاد (بلد) شريك وصديق يحاول التقدم وسط ظروف دامية ورهيبة وعنيفة، هذا الأمر فعلا ليس مفيدا». وأضاف المتحدث أن «اولويتنا هي ضمان استعدادهم لمواصلة هذا التقدم، وأن يمتلكوا الأدوات والتقنيات والتدريب»
الضروري.

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