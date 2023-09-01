ويقول الجيش إنه نفذ انقلابه فجر الأربعاء لأن النتائج التي أعلنت فوز علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة تم تزويرها ولأن نظامه نخره الفساد واتسم «بحكم غير مسؤول ولا يمكن التكهن به».

ومنذ الانقلاب، يقبع الرئيس المعزول في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، بينما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية أن موكلتهم محتجزة من دون أي تواصل لها مع العالم الخارجي.

وقال المحامون الجمعة إنهم قدموا شكوى في فرنسا يتهمون فيها الانقلابيين باعتقال موكلتهم تعسفيا.

ويقود الجنرال أوليغي الحرس الجمهوري، الجهاز العسكري القوي الذي لطالما اعتمدت عليه عائلة بونغو للإمساك بمفاصل السلطة خلال سني حكمها الممتد منذ 55 عاما.

وقبل ثلاثة أيام من أدائه اليمين الدستورية رئيسا «انتقاليا» لفترة لم يحدد الانقلابيون مدتها، يواصل الرجل القوي الجديد في البلاد تجاهل مطالب المعارضة.

وتؤكد الأخيرة أن مرشحها ألبير أوندو أوسا فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس المنصرم وتطالب تاليا الانقلابيين بتسليمه السلطة في الحال.

لكن الجنرال أوليغي أدار أذنه الصماء لهذا المطلب وواصل بوتيرة محمومة اللقاءات مع «القوى الحية» في البلاد.

وفي خطاب ألقاه أمام أكثر من مائتين من كبار رجال الأعمال الغابونيين وبث وقائعه التلفزيون الرسمي، اتهم الجنرال أوليغي عددا كبيرا من الحاضرين بالضلوع في الفساد.

وهدد زعيم الانقلابيين باتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من كبار رجال الأعمال الغابونيين الذين بدا أنه يتهمهم بالمشاركة في الفساد في أعلى هرم السلطة عبر عمليات ممنهجة أحيانا ل«تضخيم فواتير».

وفي خطابه الذي بدا أشبه بمحاضرة أخلاقية، أخذ الجنرال على رجال الأعمال جميعا افتقارهم إلى «الالتزام والوطنية» ودعاهم إلى «مساءلة أنفسهم» و«وقف هذه المناورات» الشائعة المتمثلة ب«تضخيم الفواتير».

واعتبر قائد الحرس الجمهوري أن نفخ فواتير العقود المبرمة بين الشركات التابعة لهؤلاء والإدارات التابعة للدولة أدى لاحقا إلى ارتشاء عدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وبعدما التقى القادة الدينيين ورجال الأعمال وممثلي «المجتمع المدني»، دعا زعيم الانقلابيين ممثلي الجهات المانحة الأجنبية والمنظمات الدولية وأفراد السلك الديبلوماسي المعتمدين في ليبرفيل للاجتماع به.

وقالت لوكالة فرانس برس سفارات دول ومنظمات إقليمية دانت الانقلاب إنها لم ترسل إلى هذا الاجتماع كبار ديبلوماسييها بل ديبلوماسيين من رتب دنيا.

من جهتها، بثت قنوات التلفزيون الرسمية مشاهد ظهر فيها نور الدين بونغو فالنتين، أحد أبناء الرئيس المعزول، وشبان آخرون مقربون منه ومن «السيدة الأولى»، وجميعهم مسؤولون كبار في حكومة بونغو تم توقيفهم في اليوم الأول من الانقلاب.

وظهر هؤلاء على الشاشة وهم يردون على أسئلة طرحها عليهم مراسلو هذه القنوات التلفزيونية الحكومية وأمامهم صناديق وحقائب مليئة برزم من الأوراق النقدية.

وبحسب هذه القنوات التلفزيونية، فإن هذه الأموال النقدية قيمتها «مليارات الفرنكات الأفريقية».

ويتهم الانقلابيون هؤلاء الموقوفين، بمن فيهم نور الدين بونغو، ب«الخيانة العظمى» و«اختلاس أموال عامة على نطاق واسع» و«تزوير توقيع» رئيس الدولة.

وفي باريس، رفع محامو سيلفيا بونغو دعوى يتهمون فيها العسكر في الغابون باعتقال السيدة الأولى السابقة وابنها جليل «تعسفيا».

وقال المحامي فرنسوا زيمراي لفرانس برس في باريس، إن موكلته «محتجزة في مكان غير محدد في الغابون».