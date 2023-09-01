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وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد في لندن عن 94 عاما

9/1/2023 11:20:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توفي رجل الأعمال المصري محمد الفايد اليوم الجمعة عن عمر ناهز 94 عاما في العاصمة البريطانية لندن. وأدى العشرات صلاة الجنازة عليه في مسجد رينجز بارك بحضور عدد من أفراد الأسرة
والاصدقاء.

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