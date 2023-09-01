وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد في لندن عن 94 عاما

وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد في لندن عن 94 عاما
التاريخ
9/1/2023 11:20:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توفي رجل الأعمال المصري محمد الفايد اليوم الجمعة عن عمر ناهز 94 عاما في العاصمة البريطانية لندن. وأدى العشرات صلاة الجنازة عليه في مسجد رينجز بارك بحضور عدد من أفراد الأسرة
والاصدقاء.
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