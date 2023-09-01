الأردن يعلن انضمامه لتحالف الأمن البحري الدولي

وذكرت القيادة العامة في بيان اوردته وكالة الانباء الاردنية الرسمية «بترا» الجمعة أن هذا الإعلان يأتي استمرارا لدور المملكة الأردنية الهاشمية الواضح والملموس في تحقيق الأمن البحري على المستويين الإقليمي والدولي، ومساندة للجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد.

وأشارت إلى أن هذا التحالف البحري ليس الأول من نوعه للمملكة الأردنية الهاشمية، فهي عضو فعّال في قيادة قوات التحالف البحرية المشتركة (CMF) منذ عام 2008، والذي من خلاله تسلمت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية قيادة (قوة الواجب المختلطة 152) مرتين، في عامي 2016 و2019، وقيادة (قوة الواجب المختلطة 151) في عام 2022.