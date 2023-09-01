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الأردن يعلن انضمامه لتحالف الأمن البحري الدولي

9/1/2023 11:20:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ممثلة بقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، انضمامها لتحالف الأمن البحري الدولي (IMSC)، ومقره مملكة البحرين.

وذكرت القيادة العامة في بيان اوردته وكالة الانباء الاردنية الرسمية «بترا» الجمعة أن هذا الإعلان يأتي استمرارا لدور المملكة الأردنية الهاشمية الواضح والملموس في تحقيق الأمن البحري على المستويين الإقليمي والدولي، ومساندة للجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد.

وأشارت إلى أن هذا التحالف البحري ليس الأول من نوعه للمملكة الأردنية الهاشمية، فهي عضو فعّال في قيادة قوات التحالف البحرية المشتركة (CMF) منذ عام 2008، والذي من خلاله تسلمت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية قيادة (قوة الواجب المختلطة 152) مرتين، في عامي 2016 و2019، وقيادة (قوة الواجب المختلطة 151) في عام 2022.

كما قامت القوة البحرية والزوارق الملكية الاردنية بإدخال تكنولوجيا دمج الذكاء الاصطناعي بالأنظمة المسيرة بالشراكة مع القيادة البحرية المركزية الأميركية، حيث تم افتتاح المركز الأردني للأنظمة المسيرة في قيادة القوة البحرية الأردنية
عام
2022.

MENAFN01092023000130011022ID1106997762

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