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مؤشر البورصة يرتفع %0.88 في أسبوع

9/1/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2408.7 نقطة مقارنة مع 2387.7 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 0.88 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 27/08 – 31/08 حوالي 5.2 مليون دينار مقارنة مع 6.5 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 19.9 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 26.0 مليون دينار مقارنة مع 32.4 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 21.5 مليون سهم، نفذت من خلال 12688 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 9.72 مليون دينار وبنسبة 37.44 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 8.30 مليون دينـار وبنسبـة 31.97 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 7.94 مليون دينار وبنسبة 30.59 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة %0.17، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 2.89 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.27 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 124 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 52 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 42 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 23.44 %، المجموعة العربية الاردنية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 19.72 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 19.23 %، الأردن الدولية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.67 %، والفارس الوطنية للاستثمار والتصدير حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.67 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الاتحاد للاستثمارات المالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 15.56 %، الطاقات الكامنة للاستثمارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة 9.16 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.16 %، المتحدة للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة %6.98، والأردن الدولية للاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.36 %.



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