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القمح يسجل أكبر انخفاض شهري منذ أواخر 2022

9/1/2023 11:20:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شيكاغو - انخفضت أسعار فول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة للجلسة الثالثة على التوالي بنهاية الاسبوع الماضي، لكنها أنهت الشهر على ارتفاع بعد دعم من التصدير النشط في الآونة الأخيرة والمخاوف من احتمال أن يلحق الطقس الجاف الضرر بالمحاصيل.
وأنهى القمح الجلسة على انخفاض تحت ضغط الإمدادات العالمية الوفيرة.
وأنهت الذرة على انخفاض بعد أن دعم هطول أمطار في توقيت جيد في وقت سابق من الموسم المحاصيل الأميركية.
وخسرت عقود فول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة 18 سنتا إلى 13.68 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 15 آب. وعلى مدار الشهر، أضافت عقود فول الصويا الأكثر نشاطا 2.68 % وهو أكبر مكسب شهري منذ حزيران 2023.
وخسرت عقود القمح في مجلس شيكاغو للتجارة 5 سنتات لتصل إلى 6.02 دولار للبوشل بعد انخفاضها إلى 5.93 دولار ونصف السنت، في أدنى مستوى لها منذ الأول من حزيران. وعلى مدار الشهر، انخفض عقد القمح الأكثر نشاطا %9.69، وهو أكبر انخفاض شهري منذ تشرين الثاني 2022.
وتراجعت الذرة سنتين ونصف إلى 4.78 دولار وربع سنت للبوشل، متراجعة %6.58 خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض منذ حزيران 2023. - (وكالات)



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