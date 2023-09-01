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صقور الأردن يختتم مشواره المونديالي بمواجهة المكسيك اليوم

9/1/2023 11:20:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






مانيلا – يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشواره في نهائيات كأس العالم، بمواجهة المنتخب المكسيكي عند الساعة 3:30 من عصر اليوم (السبت) في صالة“مول أوف آسيا أرينا” بالعاصمة الفلبينية مانيلا، ضمن الجولة الثانية والأخيرة من الدور التدريبي للمونديال، والذي يستمر حتى العاشر من الشهر الحالي.
وأنهى“صقور الأردن” تحضيراته لخوض مواجهة المكسيك، من خلال إقامته تدريبا مسائيا استشفائيا أمس (الجمعة) في صالة“نينوي أكينو” التدريبية، ارتكز على تخليص اللاعبين من عوامل الإرهاق البدني، على أن يخضع اللاعبون لتدريب خفيف في الصالة الرئيسية المستضيفة للمباراة صباح اليوم (السبت).
وتقام اليوم (السبت) الجولة الأخيرة من الدور الترتيبي للمراكز 17-32، حيث تسعى اليابان لتأكيد أحقيتها بخطف بطاقة التأهل المباشرة إلى الأولمبياد عندما تلتقي مع منتخب الرأس الأخضر الساعة 2:10 مساء في صالة“أوكيناوا أرينا”، فيما يسبق هذه المواجهة بنفس الصالة إقامة مباراة فنزويلا وفينلندا الساعة 10:30 صباحا.
ويتمسك المنتخب الصيني بحظوظه في المنافسة على البطاقة التأهيلية للتصفيات الأولمبية بحثا عن تحقيق فوزه الثاني عندما يلتقي“المستضيفة” الفلبين عند الساعة الثالثة مساء في صالة“سمارت أرانيتا كوليسيوم”، فيما تستقبل الصالة نفسها مواجهة إفريقية خالصة تجمع بين أنغولا وجنوب السودان الساعة 11 صباحا.
ويسبق مواجهة“صقور الأردن” في صالة“مول أوف آسيا أرينا”، إقامة مواجهة قوية تجمع بين المنتخبين المصري والنيوزيلندي عند الساعة 11:45 صباحا، خاصة وأن التعديلات المعتمدة لنظام التأهيل الأولمبي وضعت ممثل قارة أوقيانوسيا المنتخب النيوزيلندي في صراع شرس مع الفرق الآسيوية على خطف البطاقة التأهيلية (غير المباشرة) للتصفيات النهائية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وفي صالة“أندونيسيا أرينا” بالعاصمة جاكرتا، يلتقي المنتخبان الفرنسي وساحل العاج عند الساعة 12:45 مساء، وتليها مباراة لبنان وإيران الساعة 3:30 مساء.
الفوز الأول
يدخل المنتخب الوطني المواجهة، بحثا عن تحقيق فوزه الأول في النسخة الحالية من المونديال الذي يقام في الفلبين واليابان وأندونيسيا“استضافة مشتركة”، بعدما خسر مبارياته الثلاث بدور المجموعات أمام منتخبات، اليونان (71-92) ونيوزيلندا (87-95) وأميركا (62-110)، ثم بالدور الترتيبي أمام مصر (69-85)، فيما خسرت المكسيك أمام مونتينيغرو (71-91) وليتوانيا (66-96) ومصر (72-100) بمرحلة المجموعات، قبل أن تحقق فوزها الأول بالدور الترتيبي أمام نيوزيلندا (108-100).
وما تزال عقدة“اللحظات الأخيرة” تطارد“الصقور”، بعدما خسروا أمام اليونان ونيوزيلندا ومصر نتيجة أخطاء قاتلة، لعدم التزام اللاعبين بتعليمات وخطط الجهاز الفني، إلى جانب الفردية وغياب التركيز الذهني وضعف الخبرة للبعض.
وربما يعمد الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني بقيادة وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، على إجراء تعديلات في التشكيلة، من خلال البدء باللاعب مالك كنعان بالتناوب مع فريدي إبراهيم في صناعة الألعاب، وبإسناد من أمين أبو حواس وسامي بزيع حول القوس، مع تولي المجنس رونديه جيفرسون مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب أحمد الدويري.
ويتوقع أن يكون لاعب الارتكاز محمد شاهر لائقا لخوض مواجهة المكسيك، وذلك بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام“الفراعنة” عقب تعرضه لوعكة صحية، في الوقت الذي سيكون فيه اللاعبون، أحمد الحمارشة وزين النجداوي وأحمد الحموري وهاشم عباس مطالبين بتقديم الإضافة المنشودة خلال الدقائق الممنوحة لهم من قبل الجهاز الفني، علما أن“الكابتن” زيد عباس اضطر إلى مغادرة بعثة المنتخب الوطني في وقت سابق، نتيجة ظرف صحي عائلي طارئ.
في المقابل، يعول المدير الفني للمنتخب المكسيكي، عمر كوينتيرو، على خبرات“المخضرم” بول ستول في صناعة الألعاب وتدوير الكرة مع باكو كروز وفابيان خايمس، وبإسناد من غابرييل هيرون ويوشوا إيبارا تحت السلتين، فضلا عن امتلاكه العديد من الأوراق الرابحة المتمثلة بوجود اللاعبين، دانييل أميغو وأورلاندو مينديز واسرائيل غوتيريز وجورجي غوتيريز وجورجي كاماتشو وموسيس أندرياسي وغيل بونيلا، والتي ستكون متاحة أمامه طبقا لظروف المباراة ورؤيته الفنية.
مواجهة سابقة
يشير تاريخ المواجهات المباشرة مع المكسيك على الصعيدين الرسمي أو الودي، إلى حدوث مواجهة واحدة جمعتهما يوم 8 آب (أغسطس) من العام 2023 في صالة الأمير حمزة“المدينة الرياضية” في نهائي بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية الودية لكرة السلة، وفاز المنتخب الوطني في المباراة آنذاك بنتيجة (86-71).
جيفرسون يخطف الأضواء
يتصدر مجنس المنتخب الوطني، رونديه جيفرسون، المشهد ويخطف الأضواء في شوارع مانيلا وكذلك العالم أجمع، نتيجة الأداء الكبير والعرض المقنع الذي يقدمه مع المنتخب الوطني، حيث يواصل الجميع الهتاف له باسم“كوبي”، في إشارة إلى مواطنه الراحل وأحد أشهر نجوم كرة السلة الأميركية، كوبي براينت.
ويمتلك جيفرسون (28 عاما)، شبها كبيرا في ملامح الوجه وطريقة اللعب مع الراحل كوبي براينت، من خلال اختراقاته المرنة وتمتعه بالهدوء وطريقة التصويب، إلى جانب شعبيته الجارفة في الفلبين، لخوضه تجربة احترافية سابقة هناك.



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