Saturday, 02 September 2023 03:53 GMT

7 ميداليات حصيلة المبارزة الأردنية في كأس آسيا

9/1/2023 11:20:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






عمان - واصل لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للمبارزة تألقهم في بطولة كأس آسيا، وذلك عندما أضافوا أربع ميداليات إلى رصيدهم في مشاركتهم المميزة في هذه البطولة والمخصصة لسلاحي الإيبيه والفلوريه، والتي أختتمت أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وشهدت مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات الذين مثلوا منتخبات دول (أوزبكستان ومكاو والهند واليمن وسلطنة عمان والإمارات والكويت والبحرين، إضافة إلى الأردن).
وتمكنت اللاعبة سيلين النوايسة من الظفر بالميدالية الفضية في سلاح الإيبيه للناشئات، ونالت اللاعبة زين حتاملة، واللاعبة تانيا عواد الميدالية البرونزية لذات السلاح، بينما حصلت اللاعبة العمانية إسراء الشعيبي على الميدالية الذهبية.
وفي سلاح الفلوريه للناشئين فاز اللاعب محمد بسيسة بالميدالية البرونزية، في الوقت الذي توج فيه لاعب مكاو كيو لام بالميدالية الذهبية، وحصل اللاعب الإماراتي فارس البلوشي على الميدالية الفضية، فيما حصل لاعب مكاو هيم شونغ على الميدالية البرونزية ثالث مكرر.
وكان اللاعب عزالدين العتوم قد توج بالميدالية الفضية في سلاح الإيبيه، كما توج اللاعب عبدالرحمن المغايرة بالميدالية البرونزية لذات السلاح، مثلما حصلت اللاعبة ليمار الزمر على الميدالية البرونزية في سلاح الفلوريه، وذلك في المنافسات التي جرت أمس، لتبلغ حصيلة لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني مع ختام بطولة كأس آسيا إلى سبع ميداليات من بينها ميداليتان فضيتان، وخمس ميداليات برونزية.
بطولة غرب آسيا تنطلق اليوم
وتنطلق اعتبارا من صباح اليوم السبت قي صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، لقاءات بطولة غرب آسيا لفئتي تحت 23 و20 سنة، والمخصصة للأسلحة الثلاثة الإيبيه والفلوريه والسابر، وذلك بمشاركة منتخبات دول البحرين واليمن وفلسطين وسلطنة عمان ولبنان والعراق والكويت والسعودية والإمارات حسب ما أشار اليه الأمين العام لاتحاد غرب آسيا الأردني حكم الخالدي، الذي أكد إلى أن عدد اللاعبين المشاركين في الأسلحة الثلاثة، والذين سيمثلون منتخبات بلادهم وصل إلى 146 لاعبا ولاعبة.
وترأس الخالدي الاجتماع الفني الذي عقد أمس في مقر الاتحاد الأردني، والذي حضره ممثلون عن الدول المشاركة، وشهد مناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بالبطولة. وتسعى المنتخبات الوطنية إلى تسجيل حضورها القوي والمميز في هذه البطولة، والتي تشهد مشاركة اللاعبين الأقوياء من الدول المشاركة، حيث خضعت المنتخبات الوطنية في الأونة الأخيرة إلى تدريبات مكثفة وصلت فيها إلى الجاهزية التامة سعيا لتحصيل النتائج المميزة التي تعزز من فرص اللاعبين واللاعبات في بلوغ منصات التتويج في الأسلحة الثلاثة.
ويذكر أن الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية يضم كلا من المدربين بشار أبو عاصي ومحمود جندية (سلاح السابر)، والمدرب الأوزبكي ابرو (سلاح الفلوريه)، وعلي أبو زمع وحسان وأنس الكايد وحسان القنة (سلاح الإيبيه)، وعبد الكريم الشولي (المعد البدني)، وسعيد الكرمي (المعد الذهني).



MENAFN01092023000072011014ID1106997757

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث