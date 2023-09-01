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الأهلي والسلط يخضعان لاختبارين قويين أمام العربي والحسين

9/1/2023 11:20:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






عمان – يخضع فريقا السلط والأهلي إلى اختبارين حقيقيين في الجولة السادسة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك عندما يلتقي فريق الأهلي نظيره فريق العربي عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ثم يلتقي فريق السلط نظيره فريق الحسين إربد عند الساعة الثامنة مساء.
ويتطلع فريقا الأهلي والسلط إلى مواصلة تحقيق انتصاراتهما في منافسات الدوري، والبقاء في صدارة الترتيب العام للفرق قبل أن يلتقيا معا في الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى للدوري.
ويقف فريقا الأهلي والسلط حاليا في صدارة الترتيب العام للفرق برصيد 10نقاط، بعد أن حققا الفوز في كافة مبارياتهما السابقة، وهما الفريقان الوحيدان اللذان ضمنا التواجد في المرحلة الثانية من الدوري (المربع الذهبي).
وعلى الجانب الآخر يعتبر فريقا العربي والحسين إربد الفرصة مواتية أمامهما لعرقلة الأهلي والسلط من خلال تحقيق الفوز والتقدم نحو التأهل إلى المربع الذهبي، حيث يحتل الفريقان حاليا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ومن هنا ينتظر أن تحفل هاتين المباراتين بكامل الندية والإثارة، وسط توقعات بحضور جمهور كبير من محبي وعشاق الفرق الأربعة.
وكانت لقاءات الجولة السادسة قد انطلقت أمس من خلال إقامة مباراتين، حيث التقى فريقا الكتة وكفرسوم، كما التقى فريقا القوقازي ويرموك الشونة.
إلى ذلك تبدأ لقاءات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى يوم الجمعة المقبل عندما يلتقي فريقا السلط والأهلي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بذات الصالة فريقا الكتة والقوقازي عند الساعة الثامنة مساء، ويلتقي يوم السبت المقبل في صالة الحسن بإربد فريقا الحسين إربد ويرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا العربي وكفرسوم عند الساعة الثامنة مساء.
وتشهد منافسات الدوري حاليا منافسة قوية بين أغلب الفرق التي تسعى لضمان التواجد في المربع الذهبي باستثناء فريقا الأهلي والسلط، خصوصا وأن فريقا كفرسوم والكتة يمتلكان حظوظ التأهل إلى المربع الذهبي، وهما يمتلكان 4 نقاط، بينما ما يزال فريقا القوقازي ويرموك الشونة يقبعان بالمركز الأخير برصيد خال من النقاط.
ويقام دوري الدرجة الأولى وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة المنتخب الوطني للشباب بنتائج غير محتسبة حيث يتأهل إلى المربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، وتلعب الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في مرحلة ثانية مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، بمشاركة المنتخب الوطني للناشئين بنتائج غير محتسبة.
وكان المنتخب الوطني للشباب قد خاض ثلاث مباريات في مشاركته بدوري الدرجة الأولى، حيث حقق الفوز في مباراتين على فريقي القوقازي ويرموك الشونة، وخسر مباراته أمام فريق السلط.
ويخوض المنتخب الوطني للشباب مباراته الرابعة يوم الاثنين المقبل، وذلك عندما يلاقي فريق الكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.



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