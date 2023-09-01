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غلة أردنية وافرة من الميداليات في كراتيه غرب آسيا

9/1/2023 11:20:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب ‏






عمان - افتتحت سمو الأميرة آية بنت الفيصل يوم أمس، بطولة غرب آسيا للكراتيه في الصالة الرياضية بجامعة البترا، بحضور ‏كبار الشخصيات.
وألقى رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، السعودي د. ابراهيم القنا، كلمة رحب فيها بالأميرة آية لرعاية بطولة غرب آسيا، ما رحب برؤساء وفود الدول المشاركة في البطولة، متمنيا الأفضل للرياضيين المشاركين.
وأشاد رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب خلال كلمته بدور الأميرة آية في دعم الرياضة الأردنية، مثمنا رعايتها لبطولة غرب آسيا، كما استعرض أهم الإنجازات التي حققتها الكراتيه الأردنية في كافة البطولات.
من جانبه، ألقى رئيس جامعة البتراء د. رامي عبد الرحيم، كلمة رحب فيها بالحضور واستعرض الدور الكبير الذي تلعبه الجامعة في دعم الرياضة.
وكرمت الأميرة آية أصحاب الإنجازات في بطولة العالم التي أقيمت في قونيا، وبطولة العالم التي أقيمت في ماليزيا.
وشهدت منافسات البطولة التي تختتم اليوم، ندية وتفوقا أردنيا، حيث أثبت عدد من لاعبي المنتخب الوطني جدارتهم في نيل الميداليات ‏الملونة في كافة فئات البطولة.
ونال المنتخب الوطني ذهبية المركز الأول للكاتا فريق للذكور والاناث، وحصد الميداليات الذهبية في باقي ‏المنافسات كل من جود الضروس ومنى الديري وزكي أبو قاعود وحاتم الحراسيس وآوس سيف وصهيب الفيومي ووليد ‏قطامش وليال الجراح وليمار الصبابحة علاء شاهين، فيما نال الميداليات الفضية كل من لين منصور ويوسف نوفل وهاني راشد وسعد ‏الفاعوري وأحمد أبو هزيم الآء نور، ونال الميداليات البرونزية كل من فرح الصباغ وسالم الفيومي وأنس البشايرة وسيف بني فارس ‏وأحمد السعود وأحمد شديد ولين الصرايرة و لين الأسعد ولجين الوقفي.
وفيما يلي النتائج الفنية لليوم الأول للبطولة:
تحت 21 عاما الاناث ‏
‏- وزن تحت 50 كغم، واجان الشعيري (السعودية) الثاني: أباء سلام (فلسطين)، الثالث: فرح الصباغ (الأردن).‏
‏ - وزن تحت 55 كغم، الأول: منى الديري (الأردن)، الثاني: لين منصور (الأردن)، الثالث: ملاك الخليدي (السعودية).‏
تحت 21 عاما الذكور
‏- وزن تحت 60 كغم، الأول: سلطان الغثاني (السعودية)، الثاني: أحمد أبو هزيم (الأردن)، الثالث: يوسف الحربي (الكويت).‏
وزن تحت 67 كغم: الأول: علاء شاهين (الأردن) ، الثاني : محمد الحربي (الكويت) الثالث: سالم الفيومي (الأردن).‏
‏- وزن تحت 75 كغم، الأول: عز الدين شواورة (فلسطين) الثاني: محمد الرومي (الكويت) ، الثالث: أنس البشايرة (الأردن).‏
‏- وزن تحت 84 كغم، الأول: محمد بشير (الكويت)، الثاني: أنس الزهراني (السعودية)، الثالث: سيف بني فارس (الأردن).‏
‏- وزن فوق 84 كغم، الأول : زكي أبو قاعود (الأردن)، الثاني: يوسف نوفل (الأردن)، حمزة البرقاوي (السعودية).‏
القتال – الذكور ‏
‏- وزن تحت 52 كغم، الأول: حاتم الحراسيس (الأردن)، الثاني: هاني راشد (الأردن)، الثالث: زكريا عودة (فلسطين).‏
‏- وزن تحت 63 كغم: الأول: آوس سيف (الأردن)، الثاني محمد أبو سنيية (فلسطين)، الثالث: محمد مهيوب (اليمن).‏
‏- وزن تحت 57 كغم، الأول: صهيب الفيومي (الأردن)، الثاني: عبد الهادي العجمي (الكويت)، الثالث: أحمد السعود (الأردن).‏
‏- وزن تحت 70 كغم، الأول : وليد قطامش (الأردن)، الثاني: عمر المطيري (الكويت) الثالث: علي البلوشي (الإمارات).‏
‏- وزن فوق 70 كغم، الأول: عبد الله القحطاني (السعودية)، الثاني: سعد الفاعوري (الأردن) الثالث: سلمان الحربي (الكويت).‏
‏- وزن تحت 75 كغم، الأول: حمزة همام (العراق)، حمد الظريفي (الكويت)، الثالث: أحمد شديد (الأردن).‏
القتال الاناث ‏
‏- وزن تحت 47 كغم : ملاك عبد الله (الإمارات)، الثاني: رزان مهيوب (اليمن)، الثالث: لين الصرايرة (الأردن).‏
‏- وزن تحت 54 كغم، الأول: خديجة سعيد (الامارات)، الثاني: بيسان جوبي (فلسطين)، الثالث: لين الأسعد (الأردن).‏
‏- فوق 61 كغم: المركز الأول ليال الجراح (الأردن)، الثاني: مريم بشارات (فلسطين)، الثالث: سناء خضر (فلسطين)، الثالث (مكرر) : لجين الوقفي ‏‏(الأردن).‏
‏- وزن تحت 68 كغم، الأول: المركز الأول جود الضروس (الأردن)، الثاني نور بشار (الأردن)، الثالث سارة خضير (فلسطين).
الكاتا – ناشئات
المركز الأول: ليمار الصبابحة (الأردن)، الثاني: شيخة العفيف (الإمارات)، الثالث: رزان مهيوب (اليمن).‏
الكاتا فرق – الذكور ‏
المركز الأول : الأردن، الثاني: العراق.‏
الكاتا فرق – الاناث ‏
المركز الأول : الأردن، الثاني: السعودية.‏



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