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الأولمبي يواصل تحضيراته للتصفيات الآسيوية ويعالج أخطاء ودية فلسطين

9/1/2023 11:20:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – رصد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، نقاط الضعف التي ظهرت على أداء اللاعبين خلال المباراة الودية مع المنتخب الفلسطيني، والتي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بالزرقاء وانتهت بالتعادل 1-1.
وتقدم المنتخب الأولمبي عن طريق اللاعب مهند أبو طه، قبل أن يدرك اللاعب أحمد كلاب هدف التعادل للمنتخب الفلسطيني.
ويرنو المدير الفني عبدالله أبو زمع وجهازه المعاون الذي يضم كلا من أمجد الطاهر وشادي أبو هشهش، إلى جانب لؤي العمايرة مدربا للحراس ومظفر معمر مدربا للياقة البدنية، للوصول للتشكيلة الأساسية وطريقة وأسلوب اللعب، قبل الدخول َفي منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا (قطر 2024)، والتي يستضيفها اتحاد الكرة حتى 12 أيلول (سبتمبر) الحالي، بمشاركة منتخبات سورية وسلطنة عمان وبروناي.
ويتواصل المنتخب الأولمبي تدريباته الفنية والبدنية اليومية على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، وينتظر أن يعلن الجهاز الفني القائمة النهائية للمنتخب مساء اليوم، بعد الوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبين عقب المباراة الودية مع المنتخب الفلسطيني.
ويشارك في التدريبات اللاعبون أحمد الجعيدي، قيس عباسي، مراد الفالوجي، أنطون عوض، دانيال عفانة، عرفات الحاج، ليث ابو رحال، فيصل أبو شنب، هايل الذيابات، بهاء الشملتي، علي الحجبي، محمد أبو النادي، وسيم الريالات، محمد أبو طه، عامر جاموس، محمد كحلان، بشار الذيابات، علي العزايزة، مالك علان، رزق بني هاني، عارف الحاج، مهند أبو طه، أمين الشناينة، وسيف درويش، على أن يلتحق اللاعب عمر صلاح المحترف في صفوف فريق الوكرة القطري بتدريبات المنتخب بعد غد الإثنين.
وخسر المنتخب جهود لاعبه وفريق الحسين مهند العرامشة، عقب إصابته بالركبة خلال وجوده بتدريبات المنتخب الأولمبي.
وتقام التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، حيث تم توزيع المنتخبات لإحدى عشرة مجموعة، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم للبلد المنظم.
وتقام بطولة أمم آسيا تحت 23 عاما، في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من شهر نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من شهر أيار (مايو) المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا، وتتأهل أول ثلاثة منتخبات في البطولة بشكل مباشر لأولمبياد باريس صيف العام المقبل، بينما سيلعب صاحب المركز الرابع مباراة ملحق عالمي مع منتخب غينيا، والذي احتل المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها المغرب مؤخرا.
ويقص المنتخبان السوري والعُماني، شريط افتتاح المباريات عند الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء المقبل، فيما يفتتح المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب بروناي دار السلام عند الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه.
وتقام منافسات الجولة الثانية، يوم التاسع من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، حيث يلتقي منتخب بروناي دار السلام مع نظيره منتخب سورية عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلعب المنتخب الوطني مع المنتخب العُماني عند الساعة التاسعة، وتختتم منافسات التصفيات يوم الثاني عشر من الشهر الحالي بإقامة مواجهتين، يلتقي في الأولى منتخبي عُمان وبروناي عند الساعة الخامسة مساء، وبعده يواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب السوري عند الساعة التاسعة مساء.



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