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منتخبا الكبار والناشئين للتايكواندو يبدآن مشوارهما في جائزة باريس وبطولة آسيا

9/1/2023 11:20:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب ‏






عمان – يدخل المنتخب الوطني الأول للتايكواندو اليوم، منافسات "جائزة باريس" الجولة الثانية من سلسة الجائزة الكبرى.
ويلعب اليوم كل من جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وزيد الحلواني وزيد مصطفى (وزن تحت 6كغم) وصالح الشرباتي (وزن ‏تحت 0 كغم)، فيما يبدأ غدا مشوار كل من راما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم) وأنس الصادق وفهد عمار (وزن فوق 80 كغم).‏
وتعد "جائزة باريس" محطة مهمة للاعبين من أجل رفع رصيدهم من النقاط التصنيفية، ومرحلة إعداد جيدة استعدادا للدورة الآسيوية ‏التي يستطيع من خلالها اللاعبون نيل مزيد من النقاط التصنيفية.‏
إلى ذلك، يخوض المنتخب الوطني للناشئين اليوم منافسات بطولة آسيا الثانية عشرة المقامة في لبنان، والتي يشارك فيها 447 لاعبا من دول العالم.
ويلعب اليوم عماد الجرس (وزن تحت 45 كغم) وأنس الحسامي (وزن تحت 48 كغم) وحمزة النشاش (وزن تحت 63 كغم) وينال ‏الأزهري (وزن فوق 78 كغم) وسدين حمزة (وزن تحت 42 كغم)، سارة أبو جيش (وزن تحت 52 كغم) وملاك الأشقر (وزن فوق 68 ‏كغم).‏
ويلعب يوم غد كل من جعفر الداوود (وزن تحت 51 كغم) ومحمد أيمن (وزن تحت 55 كغم) ومؤمن عصفور (وزن تحت 78 كغم) ‏وجنى أسامة (وزن تحت 44 كغم) وإيمان مصطفى (وزن تحت 49 كغم).‏
ويلعب بعد غد الاثنين كل من محمد أبو غزال (وزن تحت 59 كغم) وراشد حمدان (وزن تحت 68 كغم) وأحمد الخلايلة (وزن تحت 73 ‏كغم)، وآية العبد الله (وزن تحت 46 كغم) وفادية خرفان (وزن تحت 55 كغم) ولين الجعافرة (وزن تحت 59 كغم) ورزان الرواشدة ‏وميسر الدهامشة (وزن تحت 63 كغم).‏
ويغادر المنتخب الوطني للأشبال والزهرات بعد غد الاثنين للمشاركة في بطولة آسيا الخامسة في لبنان التي تنطلق منافساتها يوم الثلاثاء. ‏ويضم المنتخب الوطني يزيد عمرو ولمى البقور وهمام العدوان ومحمد الفايز وعمرو هندي وعلاء الدرادكة وأسامة المناصير ‏وأحمد الربابعة والمعتز بالله السخني ومحمود سلمي وحمزة حسين وصفاء عنيزات (صاحبة الميدالية البرونزية في بطولة العالم) ‏وليان الرواشدة (صاحبة الميدالية البرونزية في بطولة العالم) وريماس فراس وزين محمد وسلينا وريكات وسلاف العدوان وزينب ‏بصيلة ورانيا فضل. ‏



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