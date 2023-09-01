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شطرنج الفئات العمرية تقدم الهدايا للمنتخبات الوطنية

9/1/2023 11:20:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - قدمت بطولة المملكة للفئات العمرية للشطرنج من 8 إلى 20 سنة، خامات ذهبية للمنتخبات الوطنية للذكور والإناث، وكشفت عن اتساع رقعتها الشطرنجية إلى مساحة كبيرة من المجتمع المحلي، في الوقت الذي غلفت فيه "روح العائلة" العلاقة التي تربط أسرة الشطرنج إداريا وفنيا بالمشاركين والمشاركات وذويهم.
واحتشدت قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد الشطرنج، بذوي اللاعبين واللاعبات، يلتفون حول أبنائهم ويملؤهم الفخر بخطوات نجاحهم، وتقدمهم إلى المراكز الأولى في الرياضة الذهنية، وقابلهم رئيس اتحاد الشطرنج م. نواف إرشيدات وأعضاء مجلس الإدارة، بالترحيب والتقدير لجهودهم على رعاية المواهب الشطرنجية الذهبية، وكأن الطرفين يحتفلان بنجاح عقد الشراكة، ويصيغان عقد جديد لمواصلة صقل وتطوير قدرات تلك الخامات لصالح رياضة الشطرنج الأردنية.
روح العائلة بقيت حاضرة على منصة تتتويج الأبطال والبطلات، عندما صعدوا لاستلام جوائزهم العينية والمالية، واستقبلهم إرشيدات وفريقه الإداري بالابتسامة التي تسبقها كلمات الإطراء، فشاركت العائلات صغارهم الفرحة وحفزتهم للاجتهاد وتحقيق الإنجازات على مختلف الرقع الشطرنجية المحلية والخارجية.
وقال إرشيدات: "نعتز بعائلتنا الشطرنجية، والتي أرسى دعائهما راعي الحركة الشطرنجية الراحل الأمير محمد بن طلال، وحافظنا على تعاليمها وتقاليدها، التي تصيغ الرابط القوي مع اللاعبين واللاعبات وذويهم، ليس إداريا فحسب، وإنما فنيا من خلال التواصل المستمر بين المدربين واللاعبين واللاعبات، وجاهيا أو عن بعد، إلى جانب المتابعة الدراسية، ونفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم، ونقدم لهم كافة أشكال الدعم والرعاية والصقل والتطوير".
وأضاف: "قدمت بطولة الفئات العمرية وعلى امتداد سنوات تنظيمها، أفضل المواهب الشطرنجية على صعيد الجنسين، ورفدت المنتخبات الوطنية بأفضل الخامات، أغلبها تواصل التألق ضمن منتخبات الرجال والسيدات ومختلف الفئات العمرية، وما يلفت الانتباه في هذه البطولة، ارتفاع عدد الخامات الذهبية والتي تبشر بمستقبل زاهر، وسنوفر لها كل أشكال الرعاية للمحافظة على مسيرة تعاقب الأجيال القادرة على دفع إنجازات الشطرنج في كافة المحافل التنافسية".
وأجمع الابطال والبطلات ربى القضاة، راكان دسة وسيف مالك وعز الدين المعاقبة، على روحانية العلاقة التي الأسرة الشطرنجية، مشددين على أنها مشعل الانتماء وتحقيق الإنجازات، ومؤكدين أنهم تربوا في قاعات اتحاد الشطرنج على عادات التواصل والتميز الرياضي والدراسي.
الأبطال
- فئة تحت 6 سنوات: الأول: علي سعادة برصيد برصيد 7 نقاط، الثاني: هاشم الغساونة برصيد 5.5 نقطة، والثالث: وهب المعاقبة برصيد 5 نقاط.
- فئة تحت 8 سنوات: الأول: عبد الله خويرة برصيد 9 نقاط، الثاني: ريان عبد الرازق برصيد 8 نقاط، والثالث: ريان عودة برصيد 7 نقاط.
- فئة تحت 10 سنوات: الأول: البشر ربابعة برصيد 8 نقاط، متقدما بكسر التعادل عن الثاني شهم عجيلات لتساويهما برصيد 8 نقاط، والثالث: محمد سعادة برصيد 6.5 نقطة، والثالث مكرر كرم رستم بالرصيد ذاته.
- فئة تحت 12 سنة: الأول: خالد صيام برصيد 9 نقاط، الثاني: كرم عجيلات برصيد 7.5 نقطة، الثالث: رامز الزريقات، والثالث مكرر خالد الحطبة لتساويهما برصيد 6.5 نقطة لكل منهما.
- فئة تحت 14 سنة: الأول: أمجد اليبرودي برصيد 8.5 نقط، الثاني: محمد الهدبان برصيد 7.5 نقطة، والثالث: كرم بكر برصيد 7 نقاط.
-تحت 16 سنة: الأول: أنس خويرة برصيد برصيد 8 نقاط، الثاني: أحمد إياد ربابعة برصيد 7.5 نقطة، والثالث: مالك الحاج، والثالث مكرر: حمزة بسطامي لتساويهما برصيد 6.5 نقطة.
- فئة تحت 18 سنة: الأول: ركان دسة برصيد 8.5 نقطة، متقدما بكسر التعادل عن الثاني عز الدين المعاقبة رغم تساويهما بالرصيد ذاته، والثالث: مازن أبو محفوظ، والثالث مكرر أحمد الغرايبة لتساويهما برصيد 6 نقاط لكل منهما.
- فئة تحت 20 سنة: الأول: سيف مالك برصيد 8.5 نقطة، متقدما بكسر التعادل على الثاني علي القيسي رغم تساويهما بالرصيد ذاته، والثالث: باسل داود برصيد 6.5 نقطة.
البطلات
- فئة تحت 6 سنوات: الأولى: سارة الخوالدة برصيد 5 نقاط، الثانية: طيب اليبرودي برصيد 3.5 نقطة، متقدمة بكسر التعادل عن الثالثة عائشة الشعيبي رغم تساويهما بالرصيد ذاته.
- فئة تحت 8 سنوات: الأولى: ماسة وشاح برصيد 8.5 نقطة، الثانية: رهف أحمد برصيد 8 نقاط، والثالثة: فرح صيام برصيد 5.5 نقطة.
- فئة تحت 10 سنوات: الأولى: سرينا إيراني برصيد 5 نقاط، الثانية: تاليا هلال برصيد 4.5 نقطة، والثالثة: مايا عبد الرازق برصيد 3.5 نقطة.
- فئة تحت 12 سنة: الأولى: جيدا هلال برصيد 8 نقاط، الثانية: تالين خوري برصيد 7 نقاط، والثالثة: لمار بكر برصيد 6 نقاط.
- فئة تحت 14 سنة: الأولى جود أحمد برصيد 9 نقاط، الثانية: ريفانا هلال برصيد 8 نقاط، والثالثة: سرى ارشيدات برصيد 6.5 نقطة.
- فئة تحت 16 سنة: الأولى: ربى القضاة برصيد 4 نقاط، الثانية حلا موسى برصيد 3 نقاط، متقدمة بكسر التعادل على صاحبة المركز الثالث مكرر منى الكلوب، والثالثة مكرر أيضا سارة زيد الكيلاني، لتساوي اللاعبات الثلاث برصيد 3 نقاط.
- فئة تحت 18 سنة: الأولى: سرينا عرفات برصيد 8 نقاط، الثانية: عائشة البس برصيد 6 نقاط، والثالثة: جنى الجوالدة برصيد 4 نقاط.
- فئة تحت 20 سنة: الأولى: مايا إيراني برصيد 8.5 نقطة، الثانية: مها المحمد برصيد 7.5 نقطة، والثالثة: علا أبو الفيلات برصيد 6.5 نقطة.



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