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وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن 94 عاماً

9/1/2023 11:20:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بالتزامن مع الذكرى الـ26 لرحيل نجله عماد الفايد في حادث سيارة كان يستقلها مع الأميرة ديانا أميرة ويلز الراحلة، توفي الملياردير ورجل الأعمال المصري محمد الفايد، الجمعة، في بريطانيا عن عمر يناهز 94 عاماً بعد مسيرة طويلة في مجال الاقتصاد والأعمال.
فيما شيعت الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد ريجانز بارك في لندن، وفق وسائل إعلام مصرية.
نبذة عن محمد الفايد
 ولد بمدينة الإسكندرية في منطقة رأس التين 27 يناير 1929، لأب بسيط كان يعمل مدرساً للغة العربية.
عمل في صغره بعدة أشغال، بينها عتال بضائع بميناء الإسكندرية. وخلال منتصف ستينيات القرن الماضي انتقل إلى المملكة المتحدة حيث جمع ثروته.
بدأ في تكوين ثروته عندما سافر إلى السعودية، وتزوج من الكاتبة سميرة خاشقجي شقيقة رجل الأعمال السعودي المعروف عدنان خاشقجي، الذي ساعده في الدخول إلى تجارة الاستيراد بالمملكة المتحدة، فأصبح لاحقاً مسؤولاً عن ثروة سلطان بروناي وأقنعه باستثمار أمواله في إنجلترا.
المرتبة 12
 يحتل الفايد المرتبة 12 في قائمة أثرياء العرب بصافي ثروة 2 مليار دولار، فيما يحتل المرتبة 1516 عالمياً، حسب تصنيف فوربس.
كان مالكاً لمتجر هارودز الشهير في لندن، الذي باعه لقطر بقيمة تقدر بـ2.4 مليار دولار عام 2010. كما يملك فندق Ritz Paris الذي أعيد افتتاحه عام 2016، بعد تجديدات دامت 4 سنوات، حيث سُميت الغرف والأجنحة بأسماء ضيوف الفندق من المشاهير مثل CChanel. وسبق أن باع عام 2013 نادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم إلى الملياردير شاهد خان بقيمة مقدرة بلغت 300 مليون دولار.
وكان يعيش مؤخراً بسويسرا، وهو والد دودي الفايد وكاميليا الفايد.






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