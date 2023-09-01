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الشخانبة يلاحق شغفه وينشئ مزرعة سمكية في الهيدان بمادبا

9/1/2023 11:19:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






مادبا - في منطقة الهيدان السياحية في لواء ذيبان بمحافظة مادبا، سعى الشاب كاسب الشخانبة لإنشاء مزرعة خاصة في تربية الأسماك منذ ما يزيد على خمسة أعوام، حيث إن هذه المزرعة تضم ثلاثة أحواض مائية، يبلغ كل حوض نحو دونماً ونيف على النظام المفتوح، وذلك لتحقيق طموحه وآماله في إقامة هذا المشروع الذي لاقى اهتماما ورعاية من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في افتتاحه.
واجتهد الشخانبة الحاصل على درجة البكالوريوس في النظم المعلوماتية من إحدى الجامعات الخاصة الذي ظل طموحه حبيساً داخل مخيلته، في تحقيق ما يرنو إليه في إنشاء هذه المزرعة الأولى من نوعها في محافظة مادبا على ارضٍ يمتلكها والده الذي يعمل في مجال الهندسة الزراعية وله خبرة طويلة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية وتربية الأسماك.
ذلك ما دفع الشاب الشخانبة الاستفادة من خبرة والده في هذا الشأن، واستمرارية المشروع الذي بات عنواناً مهماً لإنتاج الأسماك بطريقة غير مسبوقة أحاطها النجاح، حتى أضحى هو أنمودجاً للشباب الواعي والمدرك تماماً بأهمية الاعتماد على الذات، ما دفع أغلب أبناء مادبا وقراها الإشادة بالفكرة وتطبيقها على أرض الواقع.
والشاب كاسب الشخانبة من هواة صيد الأسماك، ويتميز بخبرة واسعة في مجال استزراع الأسماك، ما ساهم ذلك في ديمومة مشروعه، وفق ما قاله لـ"الغد"، أنه فكر كثيراً في مجال يعمل به، ووجد أن خريجي الجامعات لا حصر لهم، والوظائف الحكومية غير متوفرة والعمل في القطاع الخاص لا يحبذه، فقرر أن يكون صاحب مشروع يوفر فرص عمل لغيره، ففكر أن يخوض مجال ومهنة يتميز بها وتكون فريدة من نوعها، ولحسن حظه استعان بوالده الذي يعمل مهندساً زراعيا وله خبرة طويلة في مجال الزراعة وتربية الأسماك، وفكرا معاً إنشاء مزرعة سمكية.
ويضيف بأنه قام باستثمار قطعة أرض يمتلكها وتصلها الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء، فاقترح على والده بأن يقوم بإنشاء مشروع تربية أسماك لمعرفته أن أهالي مادبا عادةً يذهبون إلى المحلات والمولات لشراء الأسماك الطازجة والمجمدة والمبردة من هناك، حيث قام بعمل دراسة جدوى وتحضير الأرض لتنفيذ المشروع، مبينا أنه كان قلقا في البداية كون الفكرة جديدة ولم تكن لديه خبرة في تربية الأسماك، فاختار أنواعا من الأسماك وبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية تربيتها.
واستقدم الشخانبة كافة أنواع الأسماك المجدية اقتصادياً، تكبر بسرعة، ولحمها لذيذ، وإصبعيات (فراخ السمك) وهو عدد صغير ممكن لا يتجاوز أصابع اليد من خارج المملكة وتحديداً من تايوان، وأما أعلاف الأسماك فيتم استيرادها من السعودية.
يشرح الشخانبة، عملت عليه تجارب على مياه المنطقة، ونجحت والحمد لله، إذ أعطت أوزانا كبيرة جدا قياسية مقارنة بالمناطق الثانية، غير أن التيار الكهربائي من أكثر المعضلات التي تواجه هذا المشروع، حيث إن المزرعة تنتج مئات الكيلوات من الأسماك، ما استدعى ذلك الأمر فتح محل لبيع الأسماك في البداية، ليتحول بعد ذلك إلى محل ومطعم لبيع وشوي وقلي الأسماك حسب الطلب، ما ساعد ذلك إلى اقتطاع ثمن الأعلاف وأجور العمال والكهرباء وغيرها لتغطية التكلفة والنفقات.
ويستخدم صاحب مشروع مزارع الأسماك والمطعم إنتاجه من المزرعة لتزويد مطعمه بالأسماك الطازجة، كما يمكن للعملاء في المطعم اختيار الأسماك الحية التي يرغبون في استخراجها من المزرعة وطهيها وتناولها، وفق ما ذكر.
ولم تقتصر مزرعته على تربية الأسماك بمختلف أنواعها، بل عمد إلى تربية الزغاليل وطير الفري والبط والوز، وخصوصاً بعد أن أنشأ مطعماً للأسماك في مدينة مادبا لشوي وقلي وحشي الأسماك والطيور بأسعار مناسبة، غير أن طموحه المستقبلي إنشاء مطعم واستراحة في منطقة الهيدان لخدمة المجتمع المحلي والقطاع السياحي، ويفكر بأن يكون المطعم مميزا بجلسة عربية في بيوت الشعر، حتى يشعر السائح باندماجه في التراث الأردني الأصيل.
واختتم الشخانبة حديثه بالنصيحة للشباب أن يبدأوا بتطوير معرفتهم، وأن يسعوا وراء طموحهم، من خلال تعلم مهنة يستفيدون منها مستقبلاً، مشيراً إلى أنه يرغب في حالة إنشاء المطعم في منطقة الهيدان بتشغيل عدد من شباب المنطقة بمشروعه مستقبلاً، انطلاقاً من شعوره المتزايد بمسؤوليته المجتمعية.



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