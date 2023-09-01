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اتفاق بين الأردن وإسبانيا حول الاعتراف بالشهادات الأهلية للبحارة

9/1/2023 11:19:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، اتفاق بين حكومة المملكة ممثلة بوزارة النقل وعنها الهيئة البحرية الأردنية، وحكومة مملكة إسبانيا، ممثلة بوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية/ المديرية العامة للبحرية التجارية.
ويعالج الاتفاق مسألة الاعتراف بالشهادات الأهلية للبحارة وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات ومراقبة البحارة 1978، بصيغتها المعدلة.
وينص الاتفاق على أن الطرفين، هما المصدران للشهادات والتي تمنح شهاداتهما الوطنية للربابنة والضباط البحريين ومشغلي الراديو، والتي سيتم تبادل الاعتراف بها من خلال إقرارها، وتصدر كل إدارة شهادة إقرار بالمصادقة لأغراض الاعتراف بشهادة الطرف الآخر.
ويشير الاتفاق إلى أن الشرط المسبق للإدارتين لإصدار شهادات الاعتراف هو مصادقة لجنة السلامة البحرية للمنظمة البحرية الدولية على أنه تم الالتزام التام والكامل من قبل الإدارتين بأحكام الاتفاقية.
ويتعين على كل طرف بناء على طلب الطرف الآخر، تقديم نموذج من الشهادات الوطنية مع الإقرارات الصادرة بشأنها للربابنة والضباط وفقا للوائح 1/II ، 2 /II ، 3/II ، 1/III، 2/ IV، 1-1/V، 1-2/V، بالإضافة لنسخ من الشهادات البديلة إن وجدت والتي تصدر وفقاً للائحة 2/ VII.
وتنص المادة (3) من الاتفاق على أن تؤكد الإدارتان التابعتان للطرفين، أن إدارة ومراقبة التعليم والتدريب وتقييم الكفاءة للبحارة تتم في بلدانهم وفقا لأحكام اللائحة 6/I من الاتفاقية، وتؤكدان كذلك على الاحتفاظ بسجلات للشهادات والإقرارات، وأن المعلومات المتعلقة بالشهادات والمصادقات والإعفاءات يمكن الحصول عليها وفقا للائحة 10/I من الاتفاقية عند طلب إدارة الطرف الآخر خلال عملية تبادل الاعتراف بالشهادات المقدمة من البحارة.
وتؤكد الإدارتان التابعتان للطرفين، أن المسؤولين في بلادهم عن هذا النوع من التدريب والتقييم مؤهلون بشكل مناسب لنوع ومستوى التدريب والتقييم وفقا لأحكام اللائحة 6/I من الاتفاقية.
وعلى إدارة كل طرف أن توفر ووفقا للبند (1) من الفقرة (1) من اللائحة 10/I من الاتفاقية وبناء على طلب خطي من إدارة الطرف الآخر، الفرصة للطرف الآخر لإجراء عمليات التفتيش على المرافق العائدة له بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة المتعلقة بمعايير الأهلية وإصدار ومصادقة وتجديد وإلغاء الشهادات وحفظ السجلات، والاتصالات وعملية الاستجابة لطلبات التحقق.
وعلى كل إدارة أن تمكن إدارة الطرف الآخر من الوصول إلى نتائج تقييم معايير الجودة وفقا للائحة 8/I من الاتفاقية.
وتتولى إدارة كل طرف في غضون تسعين يوما، إعلام إدارة الطرف الآخر بأي تغييرات أساسية في ترتيبات التدريب والشهادات الممنوحة وفقا للاتفاقية.
وتنص المادة (5) على أن تضع إدارة الطرف الذي يعترف بالشهادات الصادرة عن الطرف الآخر، إجراءات مناسبة للتأكد من أن الربابنة والضباط ممن هم في مستوى الإدارة الذين تصدر لهم شهادات الإقرار بالاعتراف، لديهم معرفة مناسبة بالتشريعات البحرية الخاصة بالطرف المعترف ذات الصلة بالمهام التي يسمح لهم بأدائها.
ولفت الاتفاق إلى أنه يجوز أن تنص التشريعات الوطنية على متطلبات غير تلك المنصوص عليها في اتفاقية STCW ، اللائحة 10/I وهذه المتطلبات يمكن أن تتضمن مقابلات تشغيلية أو خدمة زائدة.
وفي حال اقتضت الضرورة لإدارة أحد الأطراف القيام بوقف أو إلغاء أو سحب الإقرار بالاعتراف بشهادة صادرة عن إدارة الطرف الآخر لأسباب تأديبية أو غيرها، فيجب على إدارة هذا الطرف إعلام إدارة الطرف الآخر بالظروف التي أدت لاتخاذ القرار.
ويدخل الاتفاق حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام كل طرف لآخر إشعاراً كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية من الطرف الآخر يؤكد إنهاء المتطلبات الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.
يسري الاتفاق لمدة خمس سنوات، ويتم تجديد نفاذ هذا الاتفاق لفترات متتالية مدة كل منها خمس سنوات ما لم يقم أحد الطرفين بإعلام الطرف الآخر خطيا برغبته في إنهائه قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة المقررة.



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