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الأمانة تعيد حركة سير المركبات على شارع الشهيد

9/1/2023 11:19:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انهت أمانة عمان الكبرى العمل بالتحويلة المرورية المرتبطة بأعمال البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد وصلة طارق /عين غزال الحزمة الثانية و الممتدة من تقاطع طارق و حتى جسر عين غزال ، حيث سيتم إعادة حركة سير المركبات على شارع الشهيد إعتبار ا من صباح غد.



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