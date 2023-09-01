الأمانة تعيد حركة سير المركبات على شارع الشهيد

الأمانة تعيد حركة سير المركبات على شارع الشهيد
التاريخ
9/1/2023 11:19:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
انهت أمانة عمان الكبرى العمل بالتحويلة المرورية المرتبطة بأعمال البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد وصلة طارق /عين غزال الحزمة الثانية و الممتدة من تقاطع طارق و حتى جسر عين غزال ، حيث سيتم إعادة حركة سير المركبات على شارع الشهيد إعتبار ا من صباح غد.
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