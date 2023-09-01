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ضم الإمارات إلى بريكس يؤكد تعدد الأقطاب في عالم اليوم

9/1/2023 11:19:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نيكولاي ملادينوف - (ذا ناشيونال) 2023/8/24







تظهر العروض المتزامنة التي قدّمتها مجموعة "بريكس" لضمّ ستّ دول إضافية إلى عضويتها أن القوى الوسطية في الشرق الأوسط تبرز كأطراف فاعلة رئيسية على الصعيد العالمي.
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على مدى الجزء الأكبر من القرن العشرين، كانت القوى العظمى تسيطر على الجهود الدبلوماسية الدولية، إلى حين حدوث التحوّل الجذري في أوائل التسعينيات عندما انفردت الولايات المتحدة بقيادة العالم. واليوم، بينما يتصارع العالم مع تحدياتٍ غير مسبوقة تتطلب بذل جهود جماعية، تشهد القواعد الراسخة للعلاقات الدولية عملية تحولٍ أخرى.
دفع التحوّل من عالم أحادي أو ثنائي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب القوى الوسطية إلى تأدية دورٍ محوري. ففي عصرٍ يحتاج فيه العالم إلى العمل الجماعي لحل التحديات، تبرز أهمية البراعة والقدرة على التكيف اللتين تتمتع بهما القوى الوسطية في الساحة الدبلوماسية. وباستطاعة هذه القوى الاستفادة من نفوذها الثقافي والاقتصادي ليقيم جسورًا حيوية لدعم القيم، وتعزيز الاستقرار المالي، وضمان السلام الإقليمي. ومما أضاف قيمةً كبيرة إلى المساعي الجارية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والمصالحة السياسية في المشهد العالمي المتغير بسرعة هو الضم المتزامن لستة أعضاء جدد إلى مجموعة "بريكس"، من بينها بعض الدول المتخاصمة والمتنافسة في السابق، مثل الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتقف دولة الإمارات عند منعطفٍ حرجٍ مع انضمامها إلى تحالف "بريكس". ففيما يتخطى الدوافع الاقتصادية، تشير هذه الخطوة إلى طموح الإمارات لتوسيع نفوذها الجيوسياسي، وتشجيع التعاون متعدد الأطراف، والتكيّف مع عالمٍ متعدد الأقطاب.
ويمكن لدولة الإمارات تعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية من خلال التواؤم مع اقتصادات الدول الأخرى في مجموعة "بريكس". ومن الأدلة على هذه الإمكانات التجارة الثنائية المزدهرة بين الإمارات والهند التي يُتوقع أن تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2030، والمبنية على "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين البلدين. كما أصبحت الصين أيضاً أكبر دولة شريكة للإمارات في مجال التجارة غير النفطية. وازدادت التجارة بين الإمارات والبرازيل بنسبةٍ هائلة بلغت 32 في المائة بين العامَين 2021 و2022، وارتفعت بنسبةٍ إضافية قدرها 8 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023. ويُعد التنويع الاقتصادي أمراً بالغ الأهمية لكي تحقّق الإمارات طموحها بمضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي بحلول العام 2030، مع الاستمرار في تقليل اعتمادها على النفط وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
في ظل تصاعد حدّة المواجهة على الساحة العالمية، ترى أبو ظبي أن الاستثمار طويل الأمد في التعاون هو الخطوة الأفضل للمرحلة القادمة. ويساهم انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" إلى تعزيز نفوذها الجيوسياسي، وهي تدرك أهمية تعزيز علاقاتها مع مختلف الجهات الفاعلة مثل الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والاتحاد الأوروبي. وقد أظهرت الإمارات قدرتها القوية على أن تكون ممثلاً قوياً لتعددية الأطراف، بدءًا من تمرير القرار التاريخي الذي يعالج خطاب الكراهية والتطرف، إلى تجديد التفويضات المهمة للأمم المتحدة في مجال حفظ السلام لدى ترأسها مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية.
وتتجاوز المنافع التي يقدّمها انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" مجرد تحقيق النمو الاقتصادي أو النفوذ السياسي، إذ يشكّل فرصةً لجذب المواهب والاستثمارات من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية. وقد بدأت شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية بالاستفادة من دولة الإمارات كمركزٍ يسمح بالدخول إلى الأسواق الإقليمية المجاورة. وشاركت أكثر من 200 شركة هندية في معرض "جيتكس غلوبال 2022"، وهو أكبر فعالية في العالم في مجال التكنولوجيا. ويمكن للشراكات في مجال التعليم مع الجامعات البرازيلية أن تساهم في تعزيز مشهد الابتكار في الإمارات. في العام 2022، استثمرت شركة "مبادلة" في جامعتين للطب في البرازيل تضمّان نحو 2.000 طالب.
وباستطاعة الإمارات، كونها دولةً مهمةً منتجةً للنفط أن تجد أرضيةً مشتركةً مع دول تحالف "بريكس" للتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وأمن الطاقة والتنمية المستدامة. وعلى سبيل المثال، توشك الإمارات والهند على توقيع اتفاقية لربط قطاعات الطاقة المتجددة لديهما. وقد اتفق البلدان على توسيع التعاون الثنائي من أجل تسريع العمل المناخي، والذي يشمل بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير نشر الطاقة المتجددة، والكفاءة الزراعية، والهيدروجين الأخضر، وسوق الكربون.
وترمز عضوية دولة الإمارات في تحالف "بريكس" إلى رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى التنويع في عالمٍ جديدٍ وليد التفاعل الديناميكي بين القوى المتعددة. ولا تنظر أبوظبي إلى انضمامها إلى مجموعة "بريكس" على أنه انضمامٌ إلى كتلة معيّنة، بل على العكس من ذلك، إذ تعتبر أنه يسمح لها بتنويع شراكاتها وأسواقها مع الحفاظ على علاقاتها التقليدية مع أوروبا والولايات المتحدة. وتمكّن العضوية في تحالف "بريكس" دولة الإمارات من دعم استراتيجية التحالفات المتعددة التي تتبعها عبر تعزيز العلاقات الدبلوماسية التي تربطها بالولايات المتحدة من خلال بعض المبادرات مثل "مجموعة آي 2 يو 2" (I2U2) (التي تضم إسرائيل والهند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة)، وأيضاً تلك التي تربطها بالصين من خلال مجموعة "بريكس". وتُشكّل المرونة الدبلوماسية التي تتمتع بها الإمارات وشراكاتها الاقتصادية القوية والتزاماتها بتعددية الأطراف منارة أملٍ في زمنٍ من الاضطرابات. وبينما تتطلع هذه الدولة إلى استضافة "مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين" (Cop28) والمؤتمر الوزاري الثالث عشر لـ"منظمة التجارة العالمية"، قد يتبيّن أن قيمة مساهمات الإمارات في مناقشات تحالف "بريكس" حول العمل المناخي ومكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة لا تُقدّر بثمن.
في ظل تعقيد نسيج العلاقات الدولية، تبرز القوى الوسطية باعتبارها ركيزة أساسية للتعاون، إذ تمارس نفوذها لبناء الجسور وتعزيز السلام ودفع عجلة التقدم. وتعكس رحلة دولة الإمارات نحو الانضمام إلى تحالف "بريكس" تصميمها على رسم معالم مستقبل عالمي أكثر إشراقاً في عالمٍ يتوق إلى التعاون.

*نيكولاي ملادينوف: زميل زائر متميز في "زمالة سيغال" في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والمدير العام لـ"أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية". وهو سياسي ودبلوماسي بلغاري بارع، عمل مؤخراً كمنسق خاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.



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