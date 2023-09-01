Saturday, 02 September 2023 03:52 GMT

بعد تجدد التظاهرات بالسويداء.. مقتل 18 جنديا سوريا بمواجهات مع النصرة

9/1/2023 11:19:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي - قتل 18 جنديا سوريا بهجوم مباغت لقوات "النصرة" في ريف اللاذقية، في الوقت الذي تعالت الأصوات منذ ساعات صباح امس، بمشاركة الآلاف في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، رافعة شعارات تطالب بتحقيق انتقال سياسي، حيث انضمت النساء للمشاركة في التظاهرة الحاشدة تحت شعار "السويداء بدها حرية".
فقد ردد المتظاهرون شعارات مناوئة للحكومة السورية، حيث تعالت الأصوات بهتافات، وذلك بعد ما يقرب من أسبوعين من التظاهرات احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية لكنها تحولت مجدداً إلى دعوات للتغيير السياسي.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى استمرار التظاهرات السلمية في السويداء وأريافها لليوم الثالث عشر على التوالي، حيث وصلت في ساعات الصباح الأولى حشود شعبية من أهالي قرى وبلدات الريف الشمالي الشرقي إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء.
وكانت المشاركة في مظاهرات امس كبيرة رغم الانقسامات الواضحة داخل القيادة الدرزية بشأنها. وانتقد بعض شيوخ الدروز دعوات المتظاهرين لتنحي الأسد، وقالوا إن أي تحسن في الوضع الاجتماعي والاقتصادي يجب أن يحدث من خلال الحوار.
يذكر أن سورية تواجه أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انخفاض قيمة العملة إلى مستوى قياسي بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الشهر الماضي في تراجع متسارع بعد أن كانت 47 ليرة مقابل الدولار في بداية الصراع قبل 12 عاما.
واندلعت تظاهرات في السويداء في آب (أغسطس) بسبب رفع الدعم عن الوقود. وظلت السويداء، موطن معظم أفراد الطائفة الدرزية في سورية، تحت سيطرة الحكومة طوال فترة الحرب، وأفلتت إلى حد كبير من العنف الذي عم أماكن أخرى.
وظل الانتقاد العلني للحكومة نادرا في المناطق التي تسيطر عليها، لكن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، أصبح السخط علنيا.
في سياق متصل، بعدما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان امس بمقتل 5 على الأقل من قوات النظام في اشتباكات مع هيئة تحرير الشام بريف اللاذقية، أكدت مصادر ارتفاع أعداد الضحايا.
وأعلنت أن 18 عنصراً من قوات الجيش السوري قد لقوا حتفهم بعد هجوم مباغب لفصيل تابع لهيئة النصرة سابقاً أحرار الشام حالياً.
وذكر المرصد أن فصيلا تابعا للهيئة شن هجوما على مواقع لقوات النظام بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.
وأضاف أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة اندلعت بين الطرفين تزامنا مع قصف بري متبادل.
كما تابع أنهم انسحبوا إلى الخطوط الخلفية بعد أن اعتدوا على نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري في تلك المنطقة.
يشار إلى أن مثل هذه الاشتباكات تتجدد بين الحين والآخر في بعض مناطق سورية، إثر انتشار بعض الفلول لهيئة تحرير الشام.
إلا أن مقرها الرئيسي يقبع في محافظة إدلب شمال البلاد، وقد ذكرت وزارة الدفاع السورية، قبل أيام، أن قواتها قتلت "أعدادا كبيرة" من المسلحين بينهم قياديون في ضربات جوية وصاروخية بالتعاون مع روسيا، استهدفت مقرات الجماعات المسلحة في ريف المدينة.
كما أضافت الوزارة في بيان أن الضربات جاءت ردا على الهجمات التي نفذتها التنظيمات المسلحة مؤخرا على المواقع والنقاط العسكرية للقوات السورية العاملة في ريفي حماة وإدلب.-(وكالات)



MENAFN01092023000072011014ID1106997745

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث