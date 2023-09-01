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روسيا تفعل صواريخها الإستراتيجية وأوكرانيا تطور أسلحة بعيدة المدى

9/1/2023 11:19:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية وضع نظام الصواريخ الإستراتيجية سارمات في الخدمة القتالية، في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القيادة الأوكرانية تسعى حاليا لزيادة مدى الأسلحة الهجومية التي يبلغ مداها حاليا 700 كيلومتر.
يأتي ذلك في وقت نقل فيه عن عمدة موسكو أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صباح امس مُسيّرة أوكرانية جنوب شرقي العاصمة، في حين قال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية إن مسيرتين أوكرانيتين هاجمتا فجرا مدينة كورتشاتوف التي تضم محطة للطاقة النووية.
كما دعا عمدة موسكو إلى توسيع الدفاعات الجوية في المدينة لمواجهة الارتفاع الملحوظ في هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.
وقال حاكم مقاطعة بريانسك (غربي روسيا) ألكسندر بوغوماز إن الحرس الوطني الروسي أسقط 3 طائرات مسيرة فوق بريانسك، في حين أعلنت وزارة الدفاع تدمير طائرة مسيرة أخرى بواسطة الدفاعات الجوية فوق منطقة فوسكريسينسكي بمقاطعة موسكو.
وذكر ستاروفويت أن خدمات الطوارئ تقيّم الأضرار التي لحقت بمبنى إداري وآخر سكني جراء الهجوم، من دون الإشارة إلى وقوع أي ضرر بالمحطة النووية.
كما قال رئيس مديرية الاستخبارات الأوكرانية -في منشور على منصة تليغرام- إن الطائرات المسيرة التي استخدمت في الهجوم على قاعدة "كريستي" الجوية الروسية في منطقة بيسكوف انطلقت من الداخل الروسي، مشيرا إلى أن قسما من قوات بلاده تعمل من داخل الأراضي الروسية.
كييف تنتقد
من ناحية أخرى، طالبت أوكرانيا منتقدي وتيرة هجومها المضاد المستمر منذ 3 أشهر بأن "يصمتوا"، في أوضح إشارة حتى الآن على استياء كييف من تسريبات لتصريحات مسؤولين غربيين بأن القوات الأوكرانية تتقدم ببطء شديد.
فمنذ أن شنت أوكرانيا هجوما مضادا تستخدم فيه معدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات، استعادت أكثر من 12 قرية، لكنها لم تتمكن بعد من اختراق الدفاعات الروسية الرئيسية.
ونقلت تقارير في صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" ومؤسسات إخبارية أخرى -الأسبوع الماضي- عن مسؤولين أميركيين وغربيين قولهم إن الهجوم لم يرق إلى مستوى التوقعات. وانتقد البعض إستراتيجية كييف، واتهموها بتركيز قواتها في الأماكن الخطأ.
وفي حين تقول موسكو إن الهجوم الأوكراني فشل بالفعل، يقول القادة الأوكرانيون إنهم يتحركون ببطء عمدا لإضعاف الدفاعات والإمدادات الروسية وتقليل الخسائر عندما يهاجمون في نهاية المطاف بكامل قوتهم.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا للصحفيين إن "انتقاد الوتيرة البطيئة للهجوم المضاد يعني.. البصق في وجه الجندي الأوكراني الذي يخاطر بحياته كل يوم ويتقدم ويحرر كيلومترا تلو الآخر من الأراضي الأوكرانية".
دبابات أبرامز
في سياق آخر، قالت صحيفة بوليتيكو الأميركية إن أوكرانيا ستتسلم منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الحالي أول 10 دبابات من أصل 31 دبابة أميركية من طراز أبرامز.
وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي بعد أن أنهى مئتا عسكري أوكراني تدريبات على قيادة واستخدام هذا النوع من الدبابات الثقيلة في قاعدة عسكرية في ألمانيا.-(وكالات)



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