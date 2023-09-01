Saturday, 02 September 2023 03:52 GMT

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

9/1/2023 11:19:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ديدييه إينوفلوكي - (أوريان 21) 29 آب (أغسطس) 2023







ما تزال حادثة دنشواي التي وقعت في مصر في العام 1906، في زمن الاحتلال البريطاني، رمزًا بالنسبة للمصريين للنضال الوطني ضد الهمجية الاستعمارية. غير أن الرواية التي أنتجتها النُخَب الاستعمارية والقومية تمحو تاريخًا طويلاً من نضالات الفلاحين المصريين من أجل الحفاظ على استقلالهم.
* * *
بعد مرور أكثر من قرن، ما تزال "حادثة دنشواي" حاضرة في الأذهان. وقد استحضرها واستشهد بها تنظيم القاعدة في بيانه الذي برّر فيه تفجيرات لندن في العام 2005، وفي خطابه الذي ندّد فيه بزيارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، باراك أوباما، إلى القاهرة في العام 2009. ولم يفهم معظم الغربيين تلك الإشارة. غير أن واقعة دنشواي تشكل جزءًا لا يتجزّأ من الثقافة الشعبية المصرية (1)، وهي تُدرّس في مناهج التاريخ، ولها متحف خاص بها، ويتم تداول أحداثها على وسائل التواصل الاجتماعي.
"رأس مشطور
إلى نصفين كالبطيخة"
في 13 حزيران (يونيو) العام 1906، نزل خمسة ضباط بريطانيين بقرية دنشواي لصيد الحمام، حيث كانت تلك القرية الواقعة في منطقة الدلتا مشهورة بأبراج الحمام. وكانت تلك السنة الثالثة على التوالي التي يذهب فيها الضبّاط الإنجليز إلى القرية للصيد. ومنذ بدء احتلال بريطانيا لمصر في العام 1882، كان ضبّاط الاحتلال يستبيحون اصطياد طيور الفلاحين بغرض التسلية.
ولكن ما إن أطلق الضبّاط عيارهم الأول حتى هاجمتهم مجموعة من الفلاحين الذين نجحوا في شلّ حركة ثلاثة منهم من دون عنفٍ مفرط، ثم انتظروا السلطات لتسليمهم إليها. وفرّ الضابطان الآخران، وعاد الأول إلى معسكره الواقع على بعد بضعة كيلومترات. وبعد وقتٍ وجيز، هرعت فرقة من الإنجليز إلى دنشواي، وفي الطريق وجدوا الضابط الآخر يحتضر وبجانبه فلاح مصري.
بعد ذلك، عُثِر على هذا الفلاح ورأسه "مشطورٌ حرفيًا إلى نصفين كالبطيخة". واشتبهت السلطات في أن يكون الضبّاط قد اتهموا الفلاح بقتل زميلهم ونكّلوا به، إلا أنهم لم يعاقَبوا على فعلتهم قط. وحُمل الضابط المحتضر إلى المعسكر ليلقى حتفه هناك. ورجّح الطبيب الشرعي التابع للجيش البريطاني أن سبب الوفاة يرجع إلى إصابته بضربة شمس بعد سيره عدّة كيلومترات تحت شمس الصيف الحارقة، وليس نتيجة لاعتداء الفلاحين عليه.
إجماعٌ على عقاب الفلاحين
بعد تحقيقٍ سريع للغاية وبلا أي سندٍ واضح، اتُّهِم خمسون فلاحًا بالاعتداء على ضباط بريطانيين عمدًا مع سبق الإصرار وقتل أحدهم. وقُدِّموا للمحاكمة أمام "محكمة خاصة"، ذات هيئة مكوّنة من خمسة قضاة (قاضيان مصريان وثلاثة قضاة بريطانيين)، هدفها مقاضاة "الأهالي" الذين هاجموا جنود الاحتلال. ولم يكن عمل تلك المحكمة مقيّدًا بقانون جنائي، كما كانت أحكامها غير قابلة للطعن.
حتى النطق بالحكم، لم ترتفع في مصر أي أصوات لمناصرة الفلاحين، لدرجة أن مصطفى كامل باشا، الذي كان أكثر القوميين تشدّدًا، أعرب عن ثقته في المحكمة الخاصة. وقد شاركت شخصيات بارزة من النُخَب المصرية المحسوبة بدرجة أو بأخرى على التيار القومي في المحاكمة، سواء إلى جانب الادّعاء أو الدفاع أو القضاة. وكان من اللافت أن مرافعات الدفاع لم تكد تختلف عن مرافعات الادّعاء، حيث كان هناك إجماعٌ من المستعمرين والقوميين على عقاب الفلاحين.
صدرت أحكامٌ قاسية بحق 21 فلاحًا، حُكم على أربعةٍ منهم بالإعدام شنقًا، وعلى الآخرين بأحكامٍ تتراوح من سبع سنوات إلى المؤبّد، بعضها مصحوب بالأشغال الشاقة والجَلد. والأدهى أن أحكام الإعدام والجلد نُفِّذَت في قرية دنشواي نفسها، على مرأى ومسمَع من أسَر وأقارب المحكوم عليهم.
استغلّ بعض القوميّين المصريين قسوة الأحكام والوحشية التي نُفِّذت في القرية للنَيل من الاحتلال البريطاني. ولعبت الصحافة المصرية، التي كانت حرّة آنذاك، دورًا كبيرًا في هذا الصدد، وكانت في صدارتها صحيفة "اللواء" التي كان يُصدرها مصطفى كامل باشا باللغة العربية. ولم تكن الصحف المصرية الناطقة باللغتين الفرنسية والإنجليزية مستثناة من ذلك، حتى وإن لم تكن جميعها تدين البريطانيين. في جميع الأحوال، تحوّلت الحادثة إلى قضيةٍ تجاوزت حدود مصر. في فرنسا، استعان مصطفى كامل باشا بجريدة "لو فيغارو"، حيث نشر مقالًا في الصفحة الأولى اتّهم فيه البريطانيين بالرجعية والهمجية. وفي الجريدة نفسها، كرّر ويلفريد سكاون بلانت، الدبلوماسي البريطاني السابق والمناصر للقومية المصرية، اتهامات مصطفى كامل باشا، وهو الموقف الذي كان قد أعلَن عنه صراحةً في الصحف البريطانية. ثم أصبحت القضية دولية عندما تناولتها صحيفة "نيويورك تايمز".
في البرلمان البريطاني، شنّت لجنة شبه رسمية معارضة للسياسة البريطانية في مصر، ومكوّنة من نوّاب اشتراكيين وقوميين إيرلنديين وليبراليين، هجومًا ضاريًا على الحكومة. وشبّه النوّاب ما حدث في دنشواي بانتهاكات البريطانيين في إيرلندا والبلجيكيين في الكونغو، وأصبحت الحادثة منذ ذلك الحين قضية دولة. كما حمّل النوّاب اللورد كرومر، الذي كان الحاكم الفعلي لمصر منذ العام 1893 على أقل تقدير، المسؤولية الرئيسية عمّا حدث. وكشف موقف نائبه عن حالةٍ من الإنكار وعن غطرسةٍ عنصرية، عندما صرّح بأن "المساجين الذين تعرّضوا للجلد كانوا يصرخون كما يفعل أي مصري دائمًا تحت تأثير الألم الجسدي". ولم يصمد اللورد كرومر طويلاً أمام الضغوط السياسية، وغادر مصر في أيار (مايو) من العام 1907. إلا أنه لم يرحل بلا تكريم، حيث منحه مجلس العموم مكافأةً مالية استثنائية من آلاف الجنيهات الإسترلينية، تقديرًا لـ"خدماته الهائلة"، بل ولـ"جهوده في إحياء العدالة" في مصر.
لم يكن رحيل كرومر نهاية الحملة المناهضة لبريطانيا. فقد رأى بعض الليبراليين البريطانيين غير المحسوبين على التيار المعادي للإمبريالية في تعامل بريطانيا مع حادثة دنشواي خيانةً للنموذج الليبرالي الذي كان من المفترض أن تجسّده بلادهم. ووقّع 56 منهم، شكّلوا "صفوة الكتّاب والأساتذة الجامعيين والسياسيين والمصلحين الاجتماعيين" (2)، عريضةً تطالب بإطلاق سراح الفلاحين المسجونين. وفي كانون الثاني (يناير) 1908، أطلقت الحكومة البريطانية سراحهم أملاً في استعادة هيبة الإمبراطورية المشوّهة. وهكذا، بعد عامٍ ونصف، أسدِل الستار أخيرًا على حادثة دنشواي.
تفسير الحادثة من منظورٍ نخبوي
كان يسيطر على القادة الأوروبيين في تلك الحقبة خوفٌ وهمي من موجة جهادٍ عالمية، أطلقوا عليها آنذاك اسم القومية الإسلامية أو الوطنية من دون تمييز. وهكذا اعتبر المستعمرون البريطانيون، من دون أي دليل، أن الجرأة التي تعامل بها "فلاحو" دنشواي – هذا "العرق" الأدنى مرتبة والخاضع دائمًا وابدًا وفقًا لمعايير علم الأنثروبولوجيا في تلك الفترة– في اعتدائهم على ضباط بريطانيين، ليس سوى تمرّد نابع من التعصّب الإسلامي. ويُفسّر هذا الفهم السياسي للواقعة اتهام الفلاحين غير الواقعي بالهجوم المتعمَّد مع سبق الإصرار.
في مواجهة النسخة البريطانية التي وصفت الهجوم بالمتعمَّد والمسيَّس، تبنّى القوميون المعاصرون للحدث في البداية أطروحةً ترى الحادث مجرّد شجارٍ عفوي غير مسيَّس، مستندةً في ذلك إلى رؤيةٍ تصف الفلاحين بالسذاجة والتخلّف، كانت سائدة في أوساط النُخَب القومية والمستعمرين على حدٍّ سواء. وهكذا، ولكي ينفي عنهم المسؤولية التي حمّلهم إياها المستعمر، قال مصطفى كامل باشا:
"الفلاحون هم أبعد الناس عن السياسة، ولا يرقى إليها تفكيرهم [...] إن شجارًا متبوعًا بعواقب وخيمة قد يقع بين الفلاحين إثر خلافٍ على خاتم من حديد أو حمامة أو دجاجة. [...] وبالتالي فالهجوم غير متعمَّد، لكنه نتاج انفعال عارض سبّبه غضبٌ وليد اللحظة" (3).
أثناء الحرب العالمية الأولى وثورة 1919 لإنهاء الاحتلال في مصر، دائمًا ما تمّ استدعاء حادثة دنشواي للتدليل على همجية المملكة المتحدة. وقد قدّمها عبد الرحمن الرافعي، مؤرّخ مصر شبه الرسمي، في السردية الوطنية لأول مرة قبل الحرب العالمية الثانية بفترة قصيرة. وبعد انتهاء الحرب، وبفضل قانون الإصلاح الزراعي الذي طبّقه الضباط الأحرار في مصر فور وصولهم إلى السلطة، أصبح الفلاح محور السياسة المصرية في أعقاب الاستقلال، واتّخذت معاناة سكان دنشواي بعدًا قوميًّا.
من المفارقة أن النسختين الاستعمارية البريطانية والقومية المصرية اتّحدتا في نهاية المطاف في وصفهما الحادثة بهجومٍ سياسي ضد المحتلّ، لتصبح تلك الرواية الاستعمارية القومية معتمدةً حتى يومنا هذا. ولتجاوز هذا التفسير النخبوي، تعيَّن إدراج الواقعة في سياق نضال فلاحي مصر ضد الصيد الترفيهي الأوروبي.
مصر كوجهة للصيادين الأوروبيين
منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أصبحت مصر وجهةً للصيادين الأوروبيين –لا سيّما صائدي الطيور. ولم تقتصر هواية الصيد على جنود جيش الاحتلال، حيث انتشر السياح الذين توافدوا بأعدادٍ كبيرة، والأوروبيون المقيمون في مصر، وعلماء الطيور، إلى مختلف أنحاء الريف المصري.
كان الأوروبيون يهوون صيد السمّان وأبي قردان والحمام، وكانوا يمارسون بنسبةٍ أقل صيد الثعالب. كان صيد الثعالب والسمّان تقليدًا أوروبيًّا، أما صيد الحمام فكان رياضةً أولمبية، وممارسته بمثابة تأكيد للقيم الأرستقراطية. وكان يُعتَقَد بأن طائر أبي قردان هو نفسه أبو منجل، وهو طائر مقدّس لدى الفراعنة، وبالتالي كان صيده يمنح الصيادين الأوروبيين إحساسًا بأنهم ارتقوا إلى مكانة الفراعنة.
وعلى النقيض من الأرستقراطيين، لم يكن المصريون يصطادون إلا بدافع المهنة. ومن بين الطرائد الأربعة المفضّلة لدى الأوروبيين، لم يكن الصيادون المصريون المحترفون يستهدفون سوى السمّان. فالثعالب لم تكن بالنسبة لهم حيوانات ضارة، لأنها كانت تحمي المحاصيل من القوارض –خاصةً في منطقة الدلتا. وبالمثل، كان يُنظَر إلى أبي قردان كطائر مفيد للزراعة، لأنه يقتات على الحشرات. ومنذ عصورٍ سحيقة، دأب المصريون في القرى على تشييد أبراج حمام ذات أحجام ضخمة أحيانًا، تنعم فيها الطيور بحرية الحركة. ويُعدّ الحمام ضارًا بالمحاصيل لأنه يتغذّى بشكلٍ شبه حصري على الحبوب والبراعم الصغيرة، لكن جودة فضلاته، التي تُعدّ سمادًا مجانيًا ووفيرًا لا يُضاهى لزراعة القرعيات، كانت تعوّض تلك الخسارة. كانت تلك الخضراوات تخدم اقتصاد القرية، حيث تُخصّص للاستهلاك المحلّي ويُباع الفائض.
في أوروبا، كان الصيد موضوع نزاعٍ بين الصيادين والمزارعين بسبب أضراره التي لا يمكن تلافيها. ولكن في ظل الاستعمار، كانت للصيادين اليد العليا على المزارعين من دون حسيب أو رقيب. ومن أقوال أحد الصيادين الأوروبيين: "(في مصر) تشعر بأنك سيّد في قصرك، لديك كامل الحرية في إطلاق النار على ما تشتهي والتجوّل أينما تشاء من دون قيود ومن دون اكتراثٍ بالمحاصيل" (4).
بسبب كثرة الصيد، أصبح طائر أبي قردان مهددًا بالانقراض. وإلى جانب صيد الطيور الصغيرة الأخرى آكلة الحشرات، وتطوّر نظام الري الدائم وزيادة إيقاع الدورات الزراعية، أدى الانخفاض الحاد في أعداد هذه الطيور المخوضة الصغيرة إلى اختلال المنظومة البيئية المصرية. وشهدت البلاد انتشار الحشرات، وتفشّت دودة كبيرة في حقول القطن، حتى أنها أصبحت تهدد صناعة النسيج ذات الأهمية البالغة للرأسمالية الأوروبية. ولعلاج هذا الخلل، تم استحداث نظام عملٍ قسري في الزراعة المصرية منذ العام 1895، حيث تم تسخير جميع الأطفال المصريين لاقتلاع الأوراق المصابة من محاصيل القطن.
قاوم الفلاحون المصريون باختلاف أعمارهم الصيد الترفيهي، ونشأت عن ذلك صراعات لا تُعدّ ولا تُحصى نجد آثارها في الوثائق التي تؤرّخ لتلك الحقبة. ولعل أبرزها منشورٌ صادر العام 1885 يأمل فيه وزير الداخلية المصرية وضع حد لـ"اعتداءات الفلاحين" على الصيادين الأوروبيين. ويُضاف إليه النظام الصادر في محافظة الجيزة، الذي يفقد بموجبه أصحاب بعض المزارع حق رفض صيد الأوروبيين للسمّان أو حتى الاعتراض عليه، مقابل تعويض مادي. وباستثناء الوفاة شبه العرضية لجندي بريطاني، كانت واقعة دنشواي أمرًا شائعًا.
الحادثة من منظور الفلاحين
كانت القرى في النظام السياسي المصري تتمتّع باستقلالٍ تنظيمي، فكانت تُدار بواسطة السلطات المحلية. وكما رأينا، بواسطة الممارسات والخبرات الزراعية القائمة على علاقاتٍ خاصة بالبيئة وببعض الحيوانات. إلا أن تلك الاستقلالية القديمة أخذت تتلاشى في بداية القرن العشري بسبب تكثيف الزراعة وتركيز ملكية الأراضي، التي حوّلت الفلاحين إلى بروليتاريا زراعية. وفي هذا السياق، قضى الصيد الترفيهي على ما تبقّى من استقلالية القرى.
بسبب عجزها عن وضع حدٍّ للاختلالات الناجمة عن الصيد الجائر، خرجت الأمور عن سيطرة السلطات المحلية، حيث دمّر صيد الثعالب والسمّان المحاصيل الزراعية، وفرض صيد أبي قردان والحمام على الفلاحين استبدال عمل الحيوانات بالعمل البشري الذي بلغ حدّ السخرة، أو بالحلول الصناعية المتمثّلة في المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية، فصار المزارعون يعتمدون -أو أكثر اعتمادًا- على تلك المنتجات. ويمثّل عدم القدرة على ممارسة المعرفة الخاصة –الزراعية والحيوانية في تلك الحالة– سمة أخرى من سمات فقدان الملكية والسيطرة.
لاستعادة السيطرة على أراضيهم، استنجد الفلاحون بالدولة، وهاجموا الصيادين الأوروبيين أملاً في تقديمهم إلى العدالة. إلا أنها لم تتم مقاضاة أي صياد أوروبي في أعقاب حادثة دنشواي. لكن الدولة أجرت عدة إصلاحات لإنهاء الخلافات المتعلّقة بالصيد، حيث جعلت الصيد مشروطًا بالحصول على تصريح، والموافقة المسبَقة لصاحب الأرض، وحظرت صيد الحمام وأبي قردان.
صحيح أن حظر صيد أبي قردان صبّ في صالح الزراعة الرأسمالية لكونه طائرًا نافعًا، حيث تعني حمايته حماية حقول القطن وصناعة النسيج. لكن تلك الحجة لا تنطبق على الحمام الذي لم يكن يخدم إلا استقلالية الفلاحين على أراضيهم. كما ظل صيد السمّان والثعالب قانونيًا. ومع ذلك، ساد سلامٌ نسبي في الريف في أعقاب حادثة دنشواي، ولم يعُد الأوروبيون في مصر يتعاملون وكأنهم أسياد في أملاكهم. بل بعد عامٍ واحد من الحادثة، حذّر مرشدٌ سياحي الوفد المرافق له قائلاً: "إذا طالبكم أحد بعدم السير في أرضه يجب أن تطيعوه على الفور" (5).
معارك من أجل استقلالية الفلاحين
بدلاً من النظر إلى حادثة دنشواي باعتبارها حدثًا استثنائيًا أشعل من جديد جذوة النضال الوطني من أجل الاستقلال بعد الهزيمة الفادحة التي مُنيَ بها في العام 1882، فإنه يمكن اعتبارها انتصارًا جزئيًا كلّل نصف قرن على الأقل من نضال الفلاحين للحفاظ على استقلاليتهم.
عندما هاجم سكان دنشواي الضباط، لم يكن هدفهم حماية طيورهم فحسب، لكنهم كانوا يشهدون تناقصًا في أعداد أبي قردان، وهو ما كان سبب عمل أطفالهم بالسخرة. وكانوا يشاهدون الأوروبيين وهم يدمّرون محاصيلهم ويجوبون بخيولهم الحقول لملاحقة ثعلب، وآخرين يدهسونها بالأقدام لصيد السمّان. وربّما سمعوا أن الفلاحين في الجيزة أصبحوا مجبرين على زراعة حقولهم لاجتذاب الطيور ذاتها حتى تصبح فرائس للصيادين الأوروبيين.
باختصار، كان الفلاحون يقاتلون لحماية سلطتهم على أراضيهم، أما النخب –الاستعمارية والوطنية على حدٍّ سواء– فكانت تتنازع على سلطة الدولة. لم تكن استقلالية الفلاحين تعنيهم في شيء. وبناءً عليه، تجاهلت السردية النخبوية البعد الريفي والحيواني والبيئي للحادث. وبهذا، قد ننظر لاستقلالية الريف القائمة على كل تلك الأبعاد باعتبارها سبيلاً آخر للتحرّر ما بعد الاستعماري.
*ديدييه إينوفلوكي: أستاذ في التاريخ المصري المعاصر، قام بترجمة كتاب "فلسفة الثورة" لجمال عبد الناصر إلى الفرنسية. ترجمت المقال من الفرنسية دينا علي.

هوامش:
(1) معظم السجلات الخاصة بالحادثة محفوظة في الأرشيف الوطني البريطاني بلندن، في سجلات وزارة الخارجية برقم 371/66.
(2) كيمبرلي آلانا لوك، "النظر من خلال عدسة دنشواي: الإمبريالية البريطانية في مصر 1882-1914"، رسالة دكتوراة، جامعة ولاية فلوريدا، 2010، ص. 95.
(3) جريدة اللواء، 1906/6/19.
(4) جورج إرنست شيلي، "دليل طيور مصر"، لندن، جون فان فورست، 1872، ص. 22.
(5) "دليل مصر والسودان"، لندن، إدوارد ستانفورد، 1907، ص. 56.



MENAFN01092023000072011014ID1106997742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث