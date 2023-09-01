أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق

أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق
التاريخ
9/1/2023 11:19:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - تنخفض درجات الحرارة قليلا السبت، لتصبح الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية
وتبقى الأجواء الأحد، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، و حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.-(بترا)
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